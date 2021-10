Lancia planlegger comeback med elbiler

Stellantis planlegger å puste nytt liv i det italienske bilmerket Lancia. I 2024 skal de lansere den første av tre nye modeller, en hybridbil, mens de to neste blir elbiler.

En elektrifisert Lancia Ypsilon kommer i 2024, og deretter en oppfølger til den smått legendariske Lancia Delta, som elbil i 2026. Samme år skal Lancias flaggskip – en crossover SUV som til nå ikke har fått noe offisielt modellnavn.

Lancia er et bilmerke som aldri har vært særlig stort her i landet, og de siste årene har den italienske produsenten skrumpet kraftig inn. De har bare én bilmodell i utvalget, og den selges stort sett bare i Italia.

Der har modellen Ypsilon til gjengjeld grei markedsandel. De ni første månedene i år solgte Lancia 35.270 biler i Europa, men tallene rapporteres sammen med Chryslers tall, ettersom de to bilmerkene ble slått sammen i 2009.

I 2014 slo Fiat og Chrysler seg sammen, og i januar i år slo de seg sammen med PSA. Lancia er derfor i dag under den store Stellantis-paraplyen.

Lancia Delta HF Integrale i 1992-modell. Foto: Lancia

Alle ønsker at Delta skal gjenoppstå

Nyheten om de kommende bilene kom i forbindelse med at Lancia feiret sin 115-årsdag 15. oktober. Lancia-sjef Luca Napolitano sa tidligere denne måneden til italienske Corriere Motori at alle ønsker at Lancia Delta skal gjenoppstå, og at den derfor er en del av fremtidsplanene.

Han hevder at bilen skal vise fremgang og ny teknologi, samtidig som det skal være en spennende modell.

Lancia er en del av premiumsegmentet hos Stellantis, hvor også DS og Alfa Romeo befinner seg. Denne gangen planlegger Stellantis en internasjonal gjenoppliving av Lancia. I dag lager de bare en liten bybil, men i Italia er den den nest mest solgte bilmodellen etter Fiat Panda. Ypsilon er den bilen som kjøpes av flest kvinner i landet.

De kommende modellene vil rette seg mot moderne europeiske kunder, og merket skal fokusere mer på mannlige kjøpere.

Fire plattformer danner grunnlaget for Stellantis' elbilsatsing. Faksimile: Stellantis

Trolig STLA-plattform

Lancia Delta er trolig den Lancia-modellen som er mest gjenkjennelig blant nordmenn. Bilen er en kompaktbil i Golf-klassen, som ble lansert i 1978. Den kom i mange utgaver, inkludert den sportslige Integrale.

Den kommende elbilmodellen blir den fjerde Delta-modellen i nyere tid.

Den vil etter alt å dømme bygges på Stellantis' STLA Medium-plattform, som muliggjør rekkevidde inntil 700 kilometer, to- eller firehjulstrekk, og motor på inntil 180 kilowatt.