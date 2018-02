Krever kontroll over vannkraften for å si ja til EUs energimarked

For å gå med på å innlemme ACER i EØS-avtalen, vil Ap blant annet ha fastslått at to tredeler av de norske vannkraftressursene skal være offentlig eid, slik de er i dag, skriver Aftenposten.

I tillegg er det et krav at bygging av nye strømkabler til utlandet skal bestemmes i Norge, at slike kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme og at eventuelle nye kabler til utlandet skal eies og drives av Statnett.

– Reelle forutsetninger

– Essensen er at vi ikke vil være med på noe som endrer eiendomsretten til norsk kraft. Vi vil fortsette politikken med at noe skal være offentlig eid. Vi tror ikke dette vil bli utfordret av EU, men vi vil forsikre oss om det, sier Espen Barth Eide til Klassekampen. Han er energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet og saksordfører for saken.

– Om det ikke går å avklare, er det ikke sikkert vi er for, sier Eide, men legger til at han mener det er reelle forutsetninger.

Ap håper å få med seg Kristelig Folkeparti og sikre et flertall som stiller klare betingelser før ACER blir en del av EØS-avtalen.

Suverenitet

Ungdomspartiet AUF vedtok denne uken å gå mot EUs tredje energimarkedspakke og ACER.

– Vi vil ha suverenitet over kraften. Den tilhører fellesskapet, sier leder Mani Huseini. Han mener spørsmålet om å bli en del av ACER må behandles i henhold til grunnlovens paragraf 115, som krever tre firedels flertall på Stortinget for å avstå begrenset råderett til internasjonale samarbeid.

Lovavdelingen i Justisdepartementet har tidligere vurdert dette og kommet fram til at det ikke kreves et slikt flertall for å bli med i det nye energibyrået.