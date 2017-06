Ny rapport: Norden bør skape verdens smarteste energisystem

Norden bør kunne bli ledende i overgangen til lavkarbonsamfunnet, ifølge tidligere Nokia-sjef Jorma Ollila.

Han oppfordrer nordiske politikere til å øke ambisjonsnivået i det nordiske energisamarbeidet og presenterte tirsdag følgende visjon:

– Vi bør skape verdens smarteste energisystem og finne den mest kostnadseffektive løsningen for overgang til en grønn økonomi, sier Ollila som har ledet en omfattende gjennomgang av energisamarbeidet i Norden.

Kort tidsvindu

Rapporten han tirsdag ga til olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) inneholder 14 forslag til et tettere samarbeid på energiområdet.

– De kommende fem-ti årene blir helt avgjørende for hvordan vi vil gjennomføre transformasjonen til et lavkarbonsamfunn. Når vi ser på målene som er satt nasjonalt for å oppfylle kravene i Parisavtalen reiser spørsmålet seg: Har vi råd til ikke å samarbeide enda tettere på den nordiske arenaen, sier Ollila.

Videreutvikle strøm-suksess

Sett fra Europa, og for den saks skyld resten av verden, står Norden sterkt ifølge Ollila. Vi har lavere utslipp enn de fleste vestlige land, og et godt apparat til å bygge en ny plattform for fornybar energi.

I 20 år har det nordiske kraftmarkedet vært en suksess.

– Dette er et levende bevis på hva vi kan oppnå når vi samarbeider åpent og med tillit. Samarbeidet har vært til gagn for hele regionen, og det bør også implementeres i energisamarbeidet som helhet, sier Ollila.

Rapporten foreslår en betydelig satsing på felles nordisk forskning og utvikling. Det bør opprettes et nordisk forsknings- og demonstrasjonsprogram på 635 millioner kroner. Det tas også til orde for en tettere informasjonsutveksling.