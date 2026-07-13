Kraftig omsetningsvekst for Kongsberg

I andre kvartal i 2025 var Kongsbergs omsetning til sammenligning 7,9 milliarder kroner.

– Høy etterspørsel etter Kongsbergs teknologi og løsninger, samt god fremdrift i viktige prosjekter bidro til et sterkt andre kvartal. Inntektene økte med over 30 prosent og driftsresultatet nærmere 50 prosent til 1,7 milliarder kroner, sier konsernsjef Eirik Lie i en pressemelding.

Ordreinngangen i andre kvartal ble 17,1 milliarder kroner, mot 11,2 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Dermed har Kongsberg hatt videre vekst i ordrereserven som nå utgjør 157,6 milliarder kroner.

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Kongsberg opplyser at størstedelen av ordreinngangen i kvartalet kom fra Joint Strike Missile (JSM). Det ble inngått totalt tre kontrakter i kvartalet knyttet til leveranser av JSM, samtidig som det var høy aktivitet på tvers av både produkter og divisjoner.

– Kvartalet inneholdt flere betydelige kontraktsinngåelser for JSM, inkludert økt salg til USA og Tyskland, samtidig som Canada ble det sjette landet som valgte missilet, sier Lie.

Kongsberg viser også til at Canada har innledet forhandlinger om anskaffelse av 212CD-ubåter med Norge og Tyskland, et prosjekt der Kongsberg er en sentral partner, samt at Belgia har kunngjort at de vil anskaffe luftvernsystemet Nasams.

– I løpet av kvartalet ble det også annonsert en betydelig avtale estimert til 400 millioner dollar med Raytheon om leveranser av Nasams-luftvernsystemer til Kuwait. Kontrakten vil bli del av ordreinngangen når den er formalisert, skriver Kongsberg i pressemeldingen.