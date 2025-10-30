Kongsberg Gruppen vil børsnotere Kongsberg Maritime

Styret foreslår å skille ut og børsnotere Kongsberg Maritime på Euronext Oslo Børs, opplyser selskapet i en pressemelding.

De foreslår også å samle Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Discovery i ett selskap.

– Dette vil gi ytterligere konkurransekraft i arbeidet med å skape verdier i en verden der sikkerhet og bærekraft vil være dominerende de neste tiårene. Hver for seg vil selskapene få bedre navigeringsmuligheter og gjennomføringsevne innenfor sine markeder. Begge selskapene vil fortsatt ha stor nasjonal strategisk betydning med hovedkontorer i Norge, sier styreleder Eivind Reiten i Kongsberg Gruppen ASA.

Toppsjefen går av

Utskillelsen av Kongsberg Maritime vil struktureres som en fisjon, kombinert med en separat børsnotering. Dette ventes gjennomført i løpet av andre kvartal i neste år. Den nye maritime virksomheten skal ledes av Lisa Edvardsen Haugan, administrerende direktør Kongsberg Maritime.

Geir Håøy, som har ledet Kongsberg Gruppen i ni år, går av når delingen av selskapet fullføres neste år, opplyser styreleder Eivind Reiten til Dagens Næringsliv.

– Geir Håøy er sjef i Kongsberg fram til fisjonen og så går han ut, sier Reiten.

Eirik Lie, som i dag leder Kongsberg Defence & Aerospace, blir ny Kongsberg-sjef.

Tommel opp fra staten

Staten, som største eier, støtter styrets forslag.

– Dette er et godt grep for å støtte videre vekst og verdiskaping i det som blir to viktige, norske teknologi-konsern, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Statens eierandel, som er på 50,004 prosent, vil ikke endres som et resultat av fisjonen.

– Kongsberg Gruppen har vært gjennom en enorm vekst de siste årene, og vi har sett at virksomhetsområdenes størrelse og egenart har endret seg. Det å dele konsernet vil gi økt fokus på de to virksomhetsområdenes særtrekk og muliggjøre at de hver for seg og i større grad kan realisere sine vekstplaner i sine respektive markeder, sier Myrseth.

Økte inntektene

Kongsberg Gruppen hadde inntekter på 13,3 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er 12 prosent oppgang fra 11,9 milliarder i samme kvartal i fjor.

– Vi opplever sterk etterspørsel etter våre produkter, som resulterte i økte driftsinntekter og solid lønnsomhet i tredje kvartal. Ordreinntaket holder seg robust både fra forsvars- og sivile kunder, og viser at våre løsninger er svært relevante, sier Kongsberg-sjef Geir Håøy.