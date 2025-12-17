Abonner
Forsvaret skal få nye kjøretøyradioer: kontrakt på 650 millioner kroner signert

En ny kjøretøysradio skal erstatte dagens MRR (Multirolleradio) som primærsamband i Forsvaret.

17. des. 2025 - 14:52

Nå har Forsvarsmateriell signert en kontrakt med Kongsberg.

Kontrakten har en verdi på omkring 650 millioner kroner. Radioene, som heter Thor VRM, skal leveres fra 2027.

– Thor-radioen sikrer Forsvarets kampenheter trådløs kommunikasjon under de mest krevende forhold, både med hensyn til geografi og fiendtlig elektronisk krigføring, sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace i en pressemelding.

Kongsberg beskriver at radiosystemet er svært fleksibelt og kan oppgraderes på en måte som gjør det mulig med direkte samhandling med allierte styrker, bakke-til-luft kommunikasjon, dronekommunikasjon, og satellittbasert kommunikasjon.

Radiosystemet skal erstatte dagens MRR (Multirolleradio) som Forsvarets robuste primærsamband.

Kommentarer
