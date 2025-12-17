Forsvaret skal få nye kjøretøyradioer: kontrakt på 650 millioner kroner signert

Nå har Forsvarsmateriell signert en kontrakt med Kongsberg.

Kontrakten har en verdi på omkring 650 millioner kroner. Radioene, som heter Thor VRM, skal leveres fra 2027.

– Thor-radioen sikrer Forsvarets kampenheter trådløs kommunikasjon under de mest krevende forhold, både med hensyn til geografi og fiendtlig elektronisk krigføring, sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace i en pressemelding.

Kongsberg beskriver at radiosystemet er svært fleksibelt og kan oppgraderes på en måte som gjør det mulig med direkte samhandling med allierte styrker, bakke-til-luft kommunikasjon, dronekommunikasjon, og satellittbasert kommunikasjon.

Radiosystemet skal erstatte dagens MRR (Multirolleradio) som Forsvarets robuste primærsamband.