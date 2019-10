Barnearbeid – batteriproduksjon

Kobolt i danske elbusser: Kan ikke garantere at batteriene er produsert uten barnearbeid

Selv om en undersøkelse fra det norske busselskapet Ruter viser høy risiko for at utvinningen av kobolt skjer under sterkt uforsvarlige forhold, ønsker det danske selskapet Movia verken å stille strengere krav til leverandører eller å boikotte elbussbatterier med kobolt.