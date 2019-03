KNM Helge Ingstad skal slepes i løpet av søndag

I løpet av lørdag ettermiddag begynner lekteren å løfte fregatten. Mye forberedelser gjenstår.

- Vi tar det sakte og rolig for å ha full kontroll på sikkerhet og stabilitet, sier prosjektleder Arild Øydegard i Forsvarsmateriell.

I natt startet arbeidet med å pumpe vann i ballasttankene på lekteren og skyve den under. Dykkere assisterer og passer på at fregattens bunn treffer putene og unngår at kjettinger kommer i klem.

I 10.30-tida lørdag formiddag var fortsatt all vekt av fregatten på de fire krokene til kranlekterne Rambiz og Gulliver. Store mengder vann er pumpet ut og gjort fregatten lettere.

– Det er fortsatt en del vann vi må ha ut, men mannskapet fra KNM Helge Ingstad har gjort en god jobb med å åpne dører og skott og plassere pumper, sier Øydegard.

Mye vann igjen

– Vi har god kontroll på hvor det er vann og hvor det er tømt. Vi har oppdaget en lekkasje til maskinrommet som må håndteres, sier prosjektlederen.

Fregatten plasseres på lekteren med akterenden først.

– Vi begynner der den er tyngst og jobber oss framover og senker den sakte ned for å være sikker på å posisjonere riktig på putene, forteller Øydegard.

Når fregatten har full kontakt med lekteren, fortsetter tømmingen av vann før deballastering av lekteren begynner og løfter fregatten helt ut av vann.

Arild Øydegard i Forsvarsmateriell er prosjektleder for berging av KNM Helge Ingstad. Foto: Eirik Helland Urke

Stabilitet og sikring

Stabiliteten til lekter og fregatt overvåkes hele tiden. De 16 kjettingene fra kranfartøyene blir ikke koblet av før Boabarge har løftet KNM Helge Ingstad helt ut av vann og alt er stabilt.

Går det etter planen, antar Øydegard at det blir en gang i løpet av lørdag ettermiddag.

Når kjettinger og løfteutstyr er fjernet, skal fregatten sikres for transport. Det skal blant annet sveises på støttestag.

– Det arbeidet vil ta litt tid. Antakelig er vi ikke klar til å slepe til Haakonsvern før søndag formiddag, sier Øydegard.

Selve slepet på 7 nautiske mil fra Hanøytangen til Haakonsvern vil ta om lag en time, mens forberedelser og det som skal gjøres ved ankomst til sammen vil ta ca. fire timer.

Desarmere

Framme på Haakonsvern går personell fra Sjøforsvaret raskt i gang med å desarmere og fjerne våpen og ammunisjon som fortsatt er om bord.

I tillegg skal mest mulig av utstyr forsøkes reddet ved å vaskes i ferskvann og tørkes. Maskiner og utstyr om bord må også vaskes, påfylles og olje og smøres.

Det arbeidet kan ta noen uker og vil bli gjort mens fregatten fortsatt står på lekteren Boabarge 33.

Flyter om noen uker

Lekteren Boabarge 33. Foto: BOA

Planen videre er å foreta en nødreparasjon av fregatten, det vil si å tette alle hull i skroget slik at KNM Helge Ingstad igjen kan flyte. Da vil Boabarge senkes og fregatten kunne bukseres til kai.

Forsvarsmateriell vil gå igjennom fartøyet og vurdere om det er mulig og regningssvarende å sette KNM Helge Ingstad i stand og slutte seg til flåten som nå besår av fire fregatter. Den endelige beslutningen må Forsvarsdepartementet ta.