Kjører båten på sol

Freepower fra Tønsberg er etablert for å realisere Martin Bjurmalms idé om å lage ultramiljøvennlige båter for land hvor strøm og drivstoff er dyrt. Han er vokst opp med båter og utdannet seg til elektroingeniør. Etter noen år i fossilbransjen ville han ikke mer. Han kom opp med en rekke ideer til hvordan han kunne bruke sine interesser og kunnskap for å gi verden et lite dytt mot et bedre klima.

Vinnerideen var delvis inspirert av feriene med seilbåt, der familien syntes det var så deilig å skru av fossilmotoren etter å ha forlatt havnen. Han har konstruert en båt som går på solstrøm. Målet var å utstyre fattige fiskere i Afrika og Asia med en båt som verken trengte strøm eller diesel.

Martin Bjurmalm har vunnet en gründerpris for solbåten sin. Det likte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Odd Richard Valmot

Han har bygget en prototyp, men nå skal han lage en 6,2 meter lang båt med 1000 watt solceller på taket. Det er nok til å drive det effektive skroget framover i 5 knop. Båten kan ha nesten 20 kW egenkonstruerte batterier om bord, som kan øke farten med et par knop og sørge for at den går når sola ikke skinner.

Bjurmalm ser en lang rekke markedsnisjer for den soldrevne båten, men han har ikke glemt fiskerne. Han vil lage den lokalt der det ikke er noen mangel på plast som flyter i land – en ressurs som kan blir til solbåter, ifølge konstruktøren, som nylig vant en gründerpris for konseptet sitt.

