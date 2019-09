Kjøper inn nye og oppgraderte roboter til Forsvaret og politiet 

Noen av de aller farligste oppdragene som tildeles i forsvar og politi finnes det heldigvis maskiner som kan utføre.

Roboten Packbot gjør seg nå klar for en risikabel framtid i norsk tjeneste.

Mandag ble det kjent at det er bestilt minst 20 slike roboter som skal brukes av Forsvaret og de nasjonale beredskapsressursene underlagt Oslo politidistrikt, for eksempel bombegruppa.

Oppgradert versjon

Packbot er et ubemannet bakkekjøretøy (UGV) som har vært i bruk i over ti år i Norge, ved siden av også andre bomberoboter. Den nyeste versjonen har blant annet forbedret kommunikasjonsløsning, skjermbrett-kontroller og en ny systemarkitektur som gjør det raskere å tilpasse roboten med ulike kameraer og andre sensorer og utstyr.

Her er Forsvarets første Packbot i aksjon i Meymaneh i Afghanistan, der den rydder ei «dummy»-bombe. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Roboten kan konfigureres til flere forskjellige oppdrag som oppklaring, overvåking, eksplosivrydding og til å detektere kjemiske våpen og andre farlige materialer.

– Dette er et system vi har kunnet stole på i mange år, og vi ser fram til å nyttiggjøre oss Packbot med forbedret ytelse, sier brigader Ivar Halset, sjef for felleskapasiteter i Forsvarsmateriell, i ei pressemelding fra den amerikanske produsenten Flir Systems.

En av fordelene med Packbot, er at den er kompakt og lett. Den kan plukkes ut av et vanlig bagasjerom og klargjøres av én person i løpet av to minutter.

Eier også norsk droneprodusent

Manipulatorene, altså robotens armer, kan løfte inntil 20 kilogram (5 kg med utstrakt arm). Den beltegående farkosten kan kjøre i 9,3 kilometer i timen og er i stand til å ta seg opp trapper med 40 grader helning. I tillegg til hovedbeltene er den utstyrt med ekstra ledd («flippere») som øker framkommeligheten.

Nyeste generasjon Packbot som Flir Systems skal levere til Norge i løpet av fjerde kvartal. Foto: FLIR

Packbot veier 23,9 kg uten batterier og har to batterivalg som gir opp til fire eller åtte timer driftstid. Den er blant annet utstyrt med fire optiske kameraer med plass til ytterligere et termisk kamera.

Packbot ble utviklet på 1990-tallet av daværende iRobot, senere Endeavor Robotics som ble kjøpt opp av FLIR Systems tidligere i år. Samme selskap kjøpte for tre år siden norske Prox Dynamics, kjent for dronen Black Hornet.

De første robotene ble tatt i bruk operativt av amerikanske styrker i Afghanistan i 2002. Også det norske forsvaret tok denne UGV-en i bruk der. Siden den gang er det levert over 4.500 slike roboter til militære styrker og antiterrorpoliti rundt om i verden.

De minst 20 nye robotene samt utstyr og reservedeler skal leveres til Norge i løpet av dette året.