Kias nye elbilkonsept har tigermaske og 21 skjermer på dashbordet

Kia har forsøkt å lokke med bilder av konseptbilen «Imagine by Kia» en stund allerede. Nå er den vist frem i Genève.

Bildesign handler ifølge Gregory Guillaumi, designleder hos produsentens europeiske avdeling om «å få hjertet til å slå litt raskere». Og det gjør det kanskje når man legger blikket på denne doningen.

Konseptet er en elbil med et design som kanskje ikke er for ekstremt generelt, bortsett fra at den ser ut til å ha på seg briller, eller superheltmaske.

De kaller det en nytolkning av Kias «tigernese»-grill, som nå er en «tigermaske».

Tigerbriller? Foto: Kia

C-segment

Bilen fremstilles som en sportslig familiebil i C-segmentet. Det vil si i størrelsesområdet rundt BMW 3-serie.

Vi får håpe 21 skjermer er nok. Illustrasjon: Kia

Vi aner en aldri så liten ironisk distanse her. I pressemeldingen skriver Kia at «som en humoristisk vri har konseptbilen 21 individuelle høyoppløselige skjermer plassert etter hverandre på dashbordet.»

Dette skal ifølge Kia være et stikk til de bilprodusentene som har konkurranse om hvem som kan presse de største skjermene inn i showbilene sine.

Det trengs neppe å understrekes ytterligere at de ikke har noen umiddelbare planer om å sette konseptet i produksjon.

En pekepinn

Det er likevel slik at konseptbiler ofte kan gi en pekepinn på en fremtidig retning. Dermed er det interessant at Kia ser ut til å pønske på en bil som kan falle inn i kategorien til Tesla Model 3 for eksempel.

Kia har allerede flere elbiler i salg, som Kia Soul og e-Niro. I år kommer en oppdatert utgave av Soul i salg.

Denne får batteri på 64 kilowattimer, 452 kilometer rekkevidde, og en motor med friske 150 kilowatt effekt.

Den kommer også med en ny tjeneste kalt Uvo, som sammen med et nytt telematikksystem skal gi mulighet for appstyring, bedre infotainment, og mye annet. Dette telematikksystemet skal også introduseres på Kia e-Niro til høsten.