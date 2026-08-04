Kia tilbakekaller 1000 elbiler i Norge – fare for batteribrann

Tilbakekallingen gjelder første generasjon av elbilmodellen Niro, også kjent som e-Niro, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022.

– Tilbakekallingen gjelder cirka 540 norsksolgte Kia Niro og rundt 500 gråimporterte Kia Niro, sier kommunikasjonssjef Christian Lagaard i Kia Bil Norge til Elbil24.

Den nyere versjonen ved navn Niro EV er ikke omfattet av tilbakekallingen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Husker du Think?

Bilene trekkes tilbake på grunn av en batterifeil som i verste fall kan føre til overoppheting og brann når bilen lades eller står parkert, skriver nettstedet.

Alle berørte kunder vil bli kontaktet av bilprodusenten, og de berørte vognene kan kjøres som normalt inntil videre.

– Det er ikke nødvendig å ta kontakt, og bilen kan brukes som normalt. Det er ikke gitt beskjed fra produsenten om at forholdsregler for bruk av bilen er nødvendig, sier Lagaard.

(©NTB)