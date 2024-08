I fjor vår ble planene satt på vent da det viste seg at budsjettet lå an til å sprekke med 3 milliarder kroner. Opprinnelig skulle anlegget vært operativt fra mai 2026.

Anlegget på Klemetsrud eies hovedsakelig av Oslo kommune gjennom selskapet Hafslund Celsio.

Investeringene i prosjektet skal behandles på nytt i høst, opplyser selskapet til Avisa Oslo.

– Dette betyr at vi kan ha et CO2-fangstanlegg i Oslo i 2028/29, sier kommunikasjonssjef Truls Jemtland til avisen.

Anlegget ikke påbegynt

Planen er at CO2 skal transporteres til Oslo havn, for så å fraktes med skip i flytende form til en terminal i Øygarden utenfor Bergen. Derfra skal den pumpes i rør ut på kontinentalsokkelen og ned havbunnen for permanent lagring.

Foreløpig er verken karbonfangstanlegget eller terminalen for å transportere CO2-en påbegynt, skriver Avisa Oslo. Prosjektet er det første av sitt slag i verden.

Næringsbyråd har «klokkertro»

På spørsmål om det er realistisk at anlegget vil være operativt innen den nye tidsplanen, svarer kultur- og næringsbyråd Anita Leirvik North (H):

– Jeg har klokkertro på at vi kommer i mål med dette. Det jeg har fått tilbakemelding på er at det skal stå ferdig rundt 28/29 med driftsstart innen 2030. Jeg skulle gjerne sett at det var ferdig i går, men det var viktig for oss med den kostnadsreduserende fasen, sier North.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud står for 17 prosent av Oslos klimagassutslipp. Kommunen er helt avhengig av karbonfangst for å nå målet om å kutte klimagassutslipp med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009.