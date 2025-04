Ennå vet vi ikke årsaken til at et så omfattende strømbrudd kan ramme to land samtidig, men konsekvensene er skremmende. Uten strøm og internett klapper mye av samfunnets maskineri sammen. Det skaper kaos og utløser farlige situasjoner.

Tenk deg følgende scenario: Putin kutter strømforsyningen i Troms og Finnmark med et droneangrep. Hvorfor? Fordi vi er spesielt sårbare på grunn av elektrifisering av transport og industri, og fordi vi er Europas største gassprodusent.

Vi er digitalt vidåpne når det gjelder geografiske og fysiske data om transformatorer, datasentre, kraft- og nettselskaper. Hele vårt kraftnett og annen infrastruktur, for eksempel på norsk sokkel, kan angripes med missiler og droner fra russisk territorium før et eventuelt væpnet angrep.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold De bringer teknologiens historie til liv med kunstig intelligens

Heldigvis er dette bare et scenario hentet fra FFIs forsvarsanalyse i fjor, men forskerne har også vurdert at dette kan være en reell trussel som krever beredskap.

I TU-podkasten Teknisk sett kan du høre hvordan bedrifter bør forberede seg på hendelser som strømbrudd.

Sikkerhet og sårbarhet

Dette er også bakgrunnen for at Fornybar Norge har satt sikkerhet og sårbarhet som hovedtema på denne ukens årskonferanse. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skal innlede om sikkerhetssituasjonen for Norge. Både E-tjenesten og NSM har tidligere i år advart mot at infrastruktur for energiforsyningen kan rammes av sabotasje og cyberangrep.

NVE-sjef Kjetil Lund skal holde foredrag om sårbarhetene i det norske strømsystemet på dagens konferanse. Paradokset var at han jobbet med dette foredraget da meldingen om det flernasjonale strømbruddet kom i går.

Ifølge Lund har det norske kraftsystemet ennå ikke blitt rammet av en eneste sabotasjeaksjon eller et cyberangrep som har stanset strømforsyningen.

Det har vært mange strømbrudd på grunn av uvær, men aktørene har klart å stanse alle forsøk på hacking.

Mannskap fra Haugaland Kraft jobber på Førland i Haugesund for å rette feil. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Jan Kåre Ness/NTB

I mars 2021 kom Riksrevisjonen med en kraftig refs av NVE for at man ikke hadde god nok beredskap mot IKT-angrep som kunne få katastrofale følger. Dette førte til at NVE har etablert en egen seksjon for digital sikkerhet. Dette har ført til flere veiledere, flere tilsyn og bruk av eksterne konsulenter fra DNV og Safetec for å trene på digitale angrep.

Flere barrierer

Det norske kraftsystemet har innebygde barrierer som skal hindre at et cyberangrep kan ramme produksjonen av strøm. Derimot er det alltid en risiko for at distribusjonen av strøm kan rammes, men ifølge NVE er distribuert kraftforsyning med produksjon på 1800 ulike steder en stor fordel. Om en del av landet rammes, vil forsyningen fungere i resten av landet.

Veldig mange andre land har ikke denne formen for lokal og regional produksjon og distribusjon av strøm.

Alt sikkerhetsarbeid når det gjelder strømproduksjon i Norge bygger på kraftberedskapsforskriften. Over 300 bedrifter som driver med kraftproduksjon er medlemmer av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon(KBO).

KBO ble etablert i 1948 som et ektefødt barn av den kalde krigen. Den omfatter alle enheter som «forestår produksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme etter energiloven.»

Les også Strømnettet trenger et nytt kontrolltårn

Fysisk sikring

Erfaringene fra Ukraina viser at droner brukes i angrep mot kraftforsyning. Mange av de norske vannkraft-anleggene ligger delvis bygd inne i fjell. Dels er det gjort for å minske naturinngrepene, men flere av de gamle anleggene ble bygget slik av sikkerhetsmessige grunner. Noen av dem har skyteskår i inngangspartiet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse KROHNEs FLOW-SKOLE 1: Rett mengdemåler på rett plass

Etter det TU erfarer, skal Forsvarets forskningsinstitutt i samarbeid med NVE foreta en gjennomgang av behov for bedre fysisk sikring av anleggene, blant annet med tanke på angrep fra droner.

Mens Statnett har ansvaret for å sikre transformatorer og riksnettet, må NVE vurdere hvor omfattende sikringen må være. Allerede i dag er det omfattende krav til sikring - avhengig av type anlegg. Og hvem skal betale for ytterligere sikring?

Risikerer vi at de kostnadene også skal fordeles over nettleia?

Det samlet seg en stor folkemengde utenfor Barcelona-Sants jernbanestasjon mandag etter at strømbruddet lammet alt av togtrafikk. Foto: Albert Gea/Reuters/NTB

Nye utfordringer

Vi som lever i verdens mest elektrifiserte land, tar strømmen for gitt. Men det er veldig mange flere utfordringer for både NVE og kraftselskapene:

– Økt andel av uregulerbar kraft inn i det norske kraftsystemet, det grønne skiftet, økt globalisering, økt tjenesteutsetting, lengre og mer komplekse leverandørkjeder og økt krav til effektivisering og utnyttelse av eksisterende nett er problemstillinger vi har jobbet med, skriver direktør for tilsyn og beredskap i NVE, Kristian Markegård, i en epost til TU.

Strømdebatten i Norge handler som regel mer om pris enn behov for mer kraft. Og diskusjonen om mer kraft handler oftest om at man ikke vil ha vindturbiner i sitt nærområde og mindre om at kapasiteten i strømnettet er for dårlig, slik Riksrevisjonen nylig karakteriserte som alvorlig.

Det massive strømbruddet i Spania og Portugal som myndighetene ennå ikke helt sikkert vet årsaken til, viser hvor avhengige vi er av strøm og internett. Med tanke på beredskap er hendelsen en skikkelig «wake up call» for hele EU, men også for oss.

Tenk konsekvensen om noe lignende hadde skjedd i Norge – på vinterstid.