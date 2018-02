Johan Sverdrup-feltet vil med dagens priser tjene 9,6 millioner i timen fra 2022

Fredag var oljeprisen på 64,27 dollar fatet, og dollarkursen på 7,9 kroner. Med slike tall vil Johan Sverdrup gå med 9,6 millioner kroner i overskudd – hver time – når oljefeltet når en topproduksjon på 660.000 fat olje i døgnet etter at fase 2 starter i 2022, skriver Aftenposten.

– Dette er et fantastisk felt, konstaterer direktør for prosjekter og teknologi i Statoil, Margareth Øvrum, overfor avisen.

Da konsernsjef Eldar Sætre onsdag la fram Statoils solide resultat for 2017 på en såkalt kapitalmarkedsdag i London, fastslo han at Johan Sverdrup kan lønne seg økonomisk selv med en oljepris på under 15 dollar.

Større ressurser

Stortinget godkjente utbyggingen av kjempefeltet i 2015, og anslått prislapp var da 124,6 milliarder kroner. Men i London kunne selskapet fortelle at prisen blir 88 milliarder, en kostnadsreduksjon på 30 prosent. Selskapet kan også forvente seg et stort overskudd fra og med år 2022.

Onsdag opplyste Statoil dessuten at utbyggingen av det enorme feltet i Nordsjøen er snart 70 prosent fullført. I tillegg til den kraftig reduserte kostnaden for utbyggingen, er ressursanslaget for feltet oppjustert til et sted mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter fra 1,7 til 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter for tre år siden.

Johan Sverdrup har en forventet levetid på mer enn 50 år og er et av de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Første fase starter opp sent i 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag. Det tilsvarer over 20 prosent av dagens totale produksjon på norsk sokkel. Etter hvert vil det økes til hele 660.000 fat olje per dag.

Bekymring

Onsdag beskrev Eldar Sætre situasjonen som svært lys, og han kunne fortelle at de nesten kan lukte pengene komme inn. Likevel har Sætre én bekymring: Selskapet finner ikke nye store oljefunn, særlig gjelder dette på norsk sokkel.

– Flere av de store funnene som vi trenger for å erstatte våre reserver, har vi ikke funnet, sa Sætre til Dagens Næringsliv.

Det er særlig etter 2022–2023 at det mangler store, nye utbyggingsprosjekter å gå løs på.

Statoil er operatør med 40 prosent av Johan Sverdrup-feltet. De andre eierne er Lundin Norway, med 23 prosent, Petoro, med 17 prosent, samt AkerBP og Maersk med 12 og 8,4 prosent hver.