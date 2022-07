Den mest miljøvennlige kvadratmeteren er den du ikke bygger, mener Egil Hogna, og slår et slag for gjenbruk av både materialer, bygg og infrastruktur. – Ingen blir arbeidsledige av det, for selv om vi bruker mindre materialer og sikrer mindre miljøfotavtrykk, må noen planlegge og gjøre jobben. Foto: Jan Johannessen