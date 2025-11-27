Det svir å skrive det, men det er relativt langt mellom norske digitale suksesser internasjonalt. Et av selskapene som motbeviser denne triste erkjennelsen, er Trondheim-baserte Signicat. Selskapet satser innen det svært viktige og tidsriktige segmentet for digital tilgangskontroll.

Produktporteføljen tilbyr en samlet plattform som integrerer flere metoder for å sikre en fleksibel digital verifisering av identitet.

EU-lommebok

Signicat har i løpet av få år fått en internasjonal posisjon som blant annet omfatter 13 land i EU. Internasjonaliseringen henger blant annet sammen med prosjektet for en felles digital lommebok for EU – EU Wallet.

– En EU-lommebok er en slags plattform for datautveksling med borgere i sentrum. Det er en trygg måte å utveksle data på, forklarer Signicats produktsjef Nina Mathiesen.

– I dag, både med bankID og andre, gir du fra deg veldig mye informasjon. Man går mot en modell hvor man bare gir fra seg det man må, påpeker hun.

– Jeg tror alle nå vil få en digital identitet i Norge. Ikke alle har det i dag, og det er et stort samfunnsproblem.

Ja, digital tilgangskontroll har åpenbart kommet for å bli. Og Signicats satsing innen digitale identitetsløsninger har så absolutt vært en suksess så langt. Selskapet har nå en omsetning på halvannen milliard kroner og sysselsetter 600 ansatte.

Flere byggesteiner

Selskapets produkter brukes innen offentlig sektor, bank, finans og en rekke andre private tjenester. Av navngittte kunder kan nevnes Altinn, DnB og Rabobank.

Et annet stort segment som er under oppseiling, er gjennombrudd for forslaget om aldersgrense i sosiale medier.

I ukens podkast snakker vi med Mathiesen og landsjef Petter Iversen for å forstå selskapet de jobber i – og markedet de opererer i.

Som hun forklarer det: – Vårt tilbud er ikke et enkeltprodukt, men består av flere byggesteiner. Som signering, onboarding og logging. Det gir kunden mulighet til å konfigurere en løsning som passer til deres behov.