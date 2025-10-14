Abonner
Kommentar

Jeg søker herved om personlig EU-medlemskap

Dessverre er det lite sannsynlig at Norge endelig blir medlem av EU. Derfor ber jeg nå EU-kommisjonen om å behandle min søknad om personlig medlemskap.

Nå har president Ursula von der Leyen i EU-kommisjonen fått min søknad om individuelt medlemskap i unionen. Den ble sent (elektronisk) torsdag 2. oktober klokken 16:11.
Nå har president Ursula von der Leyen i EU-kommisjonen fått min søknad om individuelt medlemskap i unionen. Den ble sent (elektronisk) torsdag 2. oktober klokken 16:11. Foto: Jan M Moberg
Jan M. MobergJan M. Moberg– Teknologiredaktør
14. okt. 2025 - 16:35

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Jeg har nå søkt EU-kommisjonen om personlig EU-medlemskap. Her følger den norske versjonen av søknaden:

Kjære Ursula von der Leyen,

Jeg, Jan M. Moberg, norsk statsborger med bostedsadresse i Norge, søker herved om individuelt medlemskap i Den europeiske union.

Bakgrunn

Norge er knyttet tett til EUs indre marked og institusjoner gjennom EØS-avtalen. Men vi har ikke fullt medlemskap i unionen. Dette innebærer at norske borgere i praksis er underlagt en betydelig del av EUs regelverk, uten å ha direkte innflytelse på beslutningsprosessene. Dette er en situasjon som representerer et demokratisk underskudd. 

Begrunnelse

  • Sikkerhet og stabilitet. Europa står i dag overfor et mer aggressivt Russland og et mer uforutsigbart USA. Dette styrker behovet for et samlet europeisk fellesskap. Også for borgere i stater som ikke er formelle EU-medlemmer. 
  • Teknologi og konkurransekraft. Norge ligger etter EU i teknologisk utvikling og omstillingsevne. Og EU ligger igjen etter stormakter som USA og Kina. Individuelt medlemskap vil styrke muligheten for  enkeltborgere i Norge til å bidra til og ta del i EUs teknologiske og næringsmessige fremtid. 
  • Demokrati og medbestemmelse. Norske borgere lever under EU-regler uten stemmerett i Europaparlamentet. Individuelt medlemskap kan endre på dette ved å gi borgere en reell demokratisk kanal. 
  • Utdanning og mobilitet. Et individuelt medlemskap vil kunne styrke enkeltborgeres rettigheter innen utdanning, arbeid og fri bevegelse i Europa. Dette vil være spesielt nyttig for kommende og yngre generasjoner. 
  • Klima og energi. EU har ambisiøse og nødvendige mål for klima- og energipolitikk. Norge står i dag utenfor disse beslutningsprosessene. Individuelt medlemskap vil gi mulighet til å bidra aktivt i dette arbeidet. 
  • Identitet og tilhørighet. Mange norske borgere identifiserer seg allerede som europeere. Individuelt medlemskap vil gi formell anerkjennelse av denne identiteten. 

Anmodning

Jeg ber herved Den europeiske union vurdere etableringen av en ordning for individuelt medlemskap eller assosiert EU-borgerskap. Og om å ta min søknad til behandling innen en slik ordning. 

Om ikke Norge våger, bør individet få velge. Jeg velger Europa. 

Med vennlig hilsen,

Jan M. Moberg, Norge 

