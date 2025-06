Iran uenig med seg selv om omfanget av skader på atomanleggene

Irans utenriksminister Abbas Araghchi omtalte torsdag ødeleggelsene som «alvorlige». Han sa at en detaljert gjennomgang av skadene nå er på gang.

Irans øverste leder Ali Khamenei sa på sin side i en fjernsynssendt tale, den første fra ham etter at våpenhvilen med Israel ble inngått, at angrepene mot atomanleggene ikke var omfattende.

Angrepene førte «ikke til noe omfattende» for Irans atominfrastruktur, sa Khamenei i talen.

Forrige uke angrep USA tre av Irans atomanlegg med bomber og raketter fra bombefly og ubåter. USAs president Donald Trump har sagt at anleggene er fullstendig ødelagte og kalt det et av de mest vellykkede militære angrepene i historien, mens anonyme amerikanske kilder har sagt at etterretningsrapporter tyder på at skadene er relativt ubetydelige.

– Overdrev hendelsene

Khamenei sa i TV-talen torsdag, der han også hevdet at Iran seiret over Israel i den tolv dager lange krigen, at Iran aldri kommer til å gi etter for press fra USA. USA er blitt påført et ydmykende «dask», sa Khamenei.

– Den amerikanske presidenten overdrev hendelsene på uvanlig vis, og det viste seg at han trengte denne overdrivelsen, sa Khamenei i talen.

Khamenei avviste de amerikanske påstandene om at Irans atomprogram er blitt satt tilbake med flere tiår.

– Verst tenkelige scenario

Frankrikes president Emmanuel Macron sier at USAs angrep på Irans atomanlegg var «virkelig effektive»; men at det verst tenkelige scenarioet ville være hvis Iran nå trekker seg fra den globale ikkespredningsavtalen.

Macron sa at i et forsøk på å opprettholde avtalen – som er ment å begrense spredningen av atomvåpen – vil han i de kommende dagene snakke med de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Iran ratifiserte ikkespredningsavtalen (NPT) i 1970, og forpliktet seg dermed til å oppgi sitt atommateriale til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Torsdag bekreftet Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran kutter samarbeidet med IAEA. Regjeringens forslag vedtatt i nasjonalforsamlingen og deretter godkjent av Vokterrådet. Dermed er det bindende, sa han til statlig fjernsyn.

Forslaget må også få grønt lys fra det iranske sikkerhetsrådet. Sistnevnte ledes av Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei.

Ingen ny dato for formelle atomsamtaler med Iran er klar, sier Det hvite hus og Iran etter at president Donald Trump har sagt det skal skje neste uke.