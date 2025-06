Trump: Pressen tar feil – Irans atomanlegg ble fullstendig ødelagt

– Fake news CNN, sammen med mislykkede New York Times, har slått seg sammen i et forsøk på å forringe et av de mest vellykkede militære angrepene i historien, skriver Trump på Truth Social.

– Atomanleggene i Iran er fullstendig ødelagt! Både The Times og CNN får gjennomgå av folket!, skriver presidenten videre.

Innlegget, som er skrevet med bare store bokstaver, ble lagt ut på Truth Social-kontoen hans ved 3.45-tiden natt til onsdag, mens Trump er i Nederland for å delta på Nato-toppmøtet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor velger AI-eksperten arbeidsstasjon over skyløsning

Trumps reaksjon kom etter at CNN tirsdag meldte at USAs angrep på Irans atomanlegg ikke førte til noen større ødeleggelser. CNN fikk opplyst dette av tre kilder med kjennskap til foreløpige analyser fra amerikansk etterretning. The New York Times og flere andre medier meldte senere det samme.

– Defense Intelligence Agencys (DIA) vurderinger er at USA har satt dem tilbake kanskje maksimalt et par måneder, sier en av personene til CNN.

To av kildene sier at Irans lager av anriket uran ikke ble ødelagt. En av kildene sier at sentrifugene i atomanleggene stort sett er intakt etter angrepet.

Det hvite hus benektet dette.

– Denne angivelige vurderingen er fullstendig feil og var klassifisert som ‘topphemmelig’, men ble likevel lekket til CNN av en anonym taper på lavt nivå i etterretningsmiljøet, sa pressesekretær Karoline Leavitt i Det hvite hus til CNN.

– Alle vet hva som skjer når man slipper fjorten bomber på 13,6 tonn perfekt på sine mål: total utslettelse, sa pressesekretæren.