Iran truer med å minelegge Persiabukta

Advarselen mandag kommer etter at det amerikanske nettstedet Axios skrev at USA angivelig vurderer å okkupere øya Kharg i et forsøk på å presse Iran til å gjenåpne Hormuzstredet. Øya huser Irans viktigste eksportterminaler for olje.

– Ethvert forsøk fra fienden på å angripe Irans kyst eller øyer, vil naturligvis, og i tråd med etablert militær praksis, føre til minelegging av alle innfartsruter i Persiabukta og langs kystene, sier det iranske forsvarsrådet i en uttalelse.

– I dette tilfellet vil hele Golfen praktisk talt være i en situasjon som ligner på Hormuzstredet, i lang tid. Man må ikke glemme at over 100 minesveipere på 1980-tallet ikke klarte å fjerne et par sjøminer, heter det videre i uttalelsen.

Spesialsoldater

Forsvarsrådet minner videre om at skip tilhørende stater som Iran ikke er i strid med, i dag bare kan passere gjennom Hormuzstredet ved å koordinere seilasen med Iran.

Iran stengte Hormuzstredet for nesten all skipstrafikk etter at USA og Israel innledet sin angrepskrig mot Iran 28. februar. Dét og angrepene på energi-infrastruktur har ført til en global energikrise.

Det er økende bekymring for at USA kan utplassere spesialsoldater i krigen. Ifølge nyhetsbyrået AP kan de i så fall gå i land enten for å okkupere øyer eller annet territorium i Iran i et forsøk på å gjenåpne Hormuzstredet. Israel har også antydet at krigen kan innebære en bakkeoperasjon.

USAs president Donald Trump truet i helgen med å angripe Irans kraftanlegg hvis ikke Hormuzstredet åpnes innen mandag kveld. Iran har svart med en egen trussel mot kraftverk som forsyner USAs baser i Persiabukta.

Atomkraftverk på liste

Mandag publiserte iranske medier en liste over slike kraftanlegg, og denne listen omfattet blant annet atomkraftverket Barakah i De forente arabiske emirater. På lista, som er viderebrakt av nyhetsbyråer med trette bånd til myndighetene, står også avsaltingsanlegg i Midtøsten.

Gjennom krigen har Iran svart på den stadige israelsk-amerikanske opptrapping med det de kaller «tilsvarende gjengjeldelse». I praksis betyr det at Iran har forsøkt å svare på motpartens luftangrep med å forsøke å angripe samme type mål i USA-allierte naboland i Persiabukta og i Israel. Israel ligger på det nærmeste 1000 kilometer unna Iran.

Mens USA og Israel i stor grad fører krigen med å angripe med kampfly fra lufta, bruker Iran i hovedsak raketter og droner.