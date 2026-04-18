Maritim

Iran sier at de har stengt Hormuzstredet igjen – viser til USAs blokade

Hormuzstredet er på nytt stengt, heter det i en kunngjøring fra landets militære ledelse. 

Tankskip var lørdag morgen på vei ut gjennom Hormuzstredet, viser skipsdata. Dette bildet fra Persiabukta ble tatt i mars. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB
NTB
18. apr. 2026 - 08:49

– Iran har, som tidligere avtalt i forhandlinger, i god tro gått med på slippe et begrenset antall oljetankere og handelsskip gjennom Hormuzstredet. Dessverre fortsetter amerikanerne den såkalte blokaden, heter det i kunngjøringen, gjengitt av Sky News.

– Av den grunn er kontrollen av Hormuzstredet gjenopptatt, og dette strategiske stredet er på nytt under streng ledelse og kontroll av Irans væpnede styrker, heter det videre.

– Blokaden vedvarer

Irans utenriksminister Abbas Araghchi kunngjorde fredag at Hormuzstredet åpnes for kommersiell ferdsel så lenge våpenhvilen med USA og Israel gjelder.

President Donald Trump understreket på sin side at USAs blokade av skipstrafikk til eller fra Iran fortsatt gjelder.

– Havneblokaden kommer til å vedvare med full styrke ettersom den kun gjelder Iran, skrev Trump på Truth Social fredag.

Konvoi passerte

Lørdag ble det meldt at en konvoi av tankskip passerte gjennom Hormuzstredet.

besto av fire tankskip lastet med flytende naturgass og flere olje- og kjemikalietankere, ifølge data fra MarineTraffic.

Det befinner seg rundt 25 skip med norsk tilknytning i Persiabukta, men nasjonaliteten på skipene som kom seg gjennom stredet, er ikke kjent.

Hormuzstredet har stort sett vært stengt for trafikk etter at USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran i slutten av februar. Dette har fått store følger ettersom rundt 20 prosent av verdens olje og flytende naturgass passerte gjennom stredet før krigen.

Hangarskipet Charles de Gaulle var i Østersjøen før Frankrikes president varslet at det skulle flyttes til Middelhavet forrige uke.
