Intelligent belysning viser veien videre

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Grå dager og brunrøde blader på trærne har gradvis funnet tilbake til hverdagen vår. Høstmånedene har virkelig tatt tak, og de mørke timene på dagen blir flere og flere for hver dag som går.

Dette betyr at vi blir mer bevisste på hvordan vi lyser opp hjemmene våre slik at vi fremdeles kan bevege oss i lampenes glød, men det er også en åpenbar mulighet til å gi en velfortjent tanke til belysningen som får oss til å føle oss trygge gjennom gater og smug hver dag.

Gatelys er et av elementene i hverdagen som vi ikke tenker på før det ikke fungerer. Akkurat som når en forkjølelse fjerner luktesansen, og man innser hvor viktig den er for vårt fysiske velvære.

I tillegg til en irritasjon kan dårlig gatebelysning få store konsekvenser for for eksempel trafikksikkerhet for syklister, bilister eller fotgjengere som krysser veien. Gatelys er noe som påvirker oss alle, og vi har derfor også et felles ansvar for å forbedre det ved å gripe mulighetene som er tilgjengelige i dag.

Kan endres etter behov

Med den nye, intelligente LED-belysningen vi har i dag, har vi de beste forutsetningene for offentlig belysning. Den intelligente belysningen er fleksibel, noe som betyr at lysstyrken kan endres avhengig av hvor mye trafikk og aktivitet det er i gatene. Sensorer som kan måle temperatur, forurensning etc., kan også legges til.

Drift og vedlikehold vil også være vesentlig enklere og billigere, ettersom systemet selv varsler om feil – de ansvarlige for operasjonen kjenner dermed allerede plassering, armaturtype, feilmelding osv. før de går ut til den defekte armaturen. Dette gjør at de kan ha riktig og nødvendig utstyr med seg fra starten. Så intelligent LED -belysning gir ikke bare bedre belysning og regulering, men kan også gi de enkelte kommunene store besparelser når det gjelder utskiftning, service og energiforbruk.

Med dette alternativet får vi en løsning som gir virkelig god økonomisk mening, men vi får også en løsning som bruker omtrent halvparten så mye energi og har en betydelig lengre levetid – noe som har stor innvirkning på planeten vår og energiforbruket. Her har vi derfor en åpenbar mulighet til å gjøre noe konkret for en smartere, tryggere og mer miljøvennlig byutvikling.

Flere byer er i gang

I utgangspunktet krever den intelligente belysningen at det er noen som tør å bruke den – og at det er noen som vil ta skrittet videre og ta affære. Vi ser flere eksempler på kommuner som allerede har implementert de intelligente lyskildene og hvor fordelene allerede viser seg. Noen kommuner har startet smått med pilotprosjekter, og andre – som Bergen og Stavanger – er godt i gang. Kristiansund har også startet sin reise mot intelligent veibelysning. Den gir kontroll og oversikt til den enkelte kommune, som kan gå inn og regulere hver enkelt veiarmatur, og den sikrer god, trygg belysning for alle som beveger seg i gatebildet.

Akkurat nå ser vi bare de små første skrittene for intelligent LED-belysning og dens effekt, men jo flere som tør ta det nødvendige skrittet, jo raskere kan vi utvikle og optimalisere de uendelige mulighetene som finnes for intelligent LED-belysning.

Vinn-vinn

Intelligent belysning viser veien fremover, det krever bare at vi tør gå ned den opplyste stien. Det er akkurat nå vi i fellesskap må dra nytte av de innovative, teknologiske løsningene som utvikles under høyt trykk. Det er en enorm fordel ikke bare for oss selv og hverandre, men også for økonomien og miljøet.

Jeg håper i det minste å se mange flere intelligente LED-løsninger når mørket faller på.