Ingeniørledigheten nærmer seg nivået fra før koronakrisen

For ett år siden var mer enn 7200 innen ingeniør- og ikt-fag registrert i Navs ledighetsregistre. Ved utgangen av august i år er antallet redusert til 3600 – med andre ord en halvering av arbeidsledige ingeniører.

Det betyr også at ledighetstallet nærmer seg nivået fra før koronakrisen. I februar 2020 var 3096 ingeniører registert uten jobb, før ledigheten skjøt i været måneden etter. I mars 2020 økte ledigheten for ingeniører med over 10.000, til 13.149 ledige, etter at det ble innført sterke smittevernrestriksjoner, som fikk ledigheten til å eksplodere. Vi fikk den høyeste ledigheten i Norge siden 2. verdenskrig.

Den siste måneden er antallet ledige redusert med rundt 500 innen ingeniør- og ikt-fag – og ligger nå rundt 500 over nivået før krisen.

Synkende ledighet

Ledigheten for ingeniør- og ikt-fag har sunket jevnt og trutt siden den første virkningen av pandemien slo inn, men fortsatt er flere ledige enn før koronakrisen.

Arbeidsledigheten for ingeniører ligger nå på 1,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,5 for ett år siden. I februar 2020 var ledigheten på 1,1 prosent.