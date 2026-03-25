Industrigiganter dropper klimaprosjekter – frykter 10.000 jobber kan ryke

Yara, Inovyn og Ineos har trukket tilbake reservasjoner på til sammen nær 730 megawatt i strømnettet til industriprosjekter i Grenland. Det skriver NRK, som omtaler beslutningen som et tilbakeslag for planlagt elektrifisering og utslippskutt på Herøya i Porsgrunn.

Yara peker på høye kraftpriser og svak lønnsomhet som hovedårsak til at elektrifiseringsplanene nå settes på vent.

– Årsaken er at kraftprisene er så høye at vi ikke klarer å regne dette hjem med positive tall, sier fabrikksjef Ole-Jacob Siljan ved Yara i Porsgrunn til avisen.

Fagbevegelsen frykter at bremsen i klimasatsingen kan få store ringvirkninger for arbeidsplasser i regionen. Leder Roger Hansen i Herøya Arbeiderforening advarer mot at industrien kan flytte dersom rammevilkårene ikke bedres.

– Vi trenger handlekraft, ikke utredninger. Nå må vi nødt til å reagere og ta tak så industrien vår overlever det grønne skiftet. Skjer det ikke noe i løpet av en femårsperiode, er jeg redd bedriftene flagger ut, sier han.

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier til NRK at det er synd prosjektene stoppes, men mener det er riktig at umodne prosjekter gir fra seg nettkapasitet og dermed går ut av nettilknytningskøen.