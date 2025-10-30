Ikke på skinner i oktober – nådde punktlighetsmål kun fem dager

Bare fem dager i oktober nådde persontogtrafikken Bane Nors egne punktlighetsmål, ifølge tall Aftenposten har hentet inn.

For rushtrafikken i Oslo-området er situasjonen enda verre. Der har det kun vært én dag der togene var punktlige nok – 20. oktober, ifølge avisen.

Persontogene var forsinket med 1904 timer i de fire første ukene i oktober. I samme periode ble over 2000 tog innstilt og 4287 tog delvis innstilt.

Bane Nors mål er at 90 prosent av alle persontog skal gå presist.

Roger Wold, leder for punktlighet og analyse i Bane Nor, omtaler oktober som «en tung måned».

– Oktobertallene har i stor grad blitt preget av at arbeidene på Hovedbanen i begynnelsen av måneden ble forsinket med over én uke. Som følge av dette måtte godstrafikken kjøre gjennom Romeriksporten, noe som skapte forsinkelser både for godstogene selv, men som også ga følgeforsinkelser for persontrafikken, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Wold peker på at Oslo er en flaskehals for togtrafikken.

– I og rundt Oslo er det fullt opp med tog, og Oslo er en flaskehals for både regiontog, lokaltog og tog som kommer langveisfra.