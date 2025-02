Ikke gjør verden farligere enn den er!

I 2024 var det ca. 40 sabotasjeaksjoner i Europa, og Russland mistenkes for å stå bak de fleste av disse. Vi advares mot kinesisk overvåking, og vi rister på hodet av Donald Trump som vil kjøpe Grønland og lage en riviera av den utbombede Gaza-stripen.

Etterretnings- og sikkerhetstjenestene mener nå det er blitt sannsynlig at Norge kan bli rammet av sabotasje. Slike virkemidler kan ramme kritisk infrastruktur som strøm, bredbånd eller vannforsyning.

Den norske samtalen handler i stadig økende grad om temaet «hvor crazy» verden er blitt. Er det farlig? Hva gjør nyhetsbildet med barn og unge?

Pust med magen

Et godt råd er å lytte til kvinnen som nå er assisterende sjef i PST, Inga Bejer Engh. I et intervju med TV 2 torsdag oppfordret hun nordmenn generelt til å «puste med magen».

Det er ikke nødvendig å ta alt som blir sagt, på største alvor. Hendelser, det være seg sabotasje eller trusler, trenger ikke være farlige. De iverksettes for å skape uro og usikkerhet hos myndighetene i land som er medlemmer av Nato og som Russland oppfatter som fiendtlige fordi de støtter Ukraina.

Hittil har mest etterretningsfokus vært rettet mot kabelbrudd i Østersjøen. Det kan skyldes at både Nato og vårt eget forsvar bruker store ressurser på å overvåke rundt 100 plattformer og 9000 kilometer med rørledninger på norsk sokkel. Et eget overvåkingssystem, kalt Mainsail, kombinerer observasjoner fra satellitter, hydrofoner, radarer og akustiske sensorer.

Nye virkemidler

E-tjenesten er tydelig på at Russland har tatt i bruk nye virkemidler. Siden de fleste etterretningsagenter er utvist, brukes stedfortredere, såkalte proxyer, til påvirkningsoperasjoner, sabotasje og hærverk mot betaling. Rettssystemet i Romania annullerte i desember landets presidentvalg grunnet omfattende russisk påvirkning på Tiktok og økonomisk støtte til den ene kandidatens valgkamp.

E-tjenesten mener tjenestenektangrepene ( DDoS-angrep ) mot norske virksomheter vil fortsette i 2025. Slike angrep lammer nettbaserte tjenester midlertidig ved å overbelaste dem med svært store mengder datatrafikk. Formålet er å så tvil om norske offentlige institusjoners evne til å levere tjenester.

Nytt kappløp med kjernevåpen

Vi som vokste opp på 1960- og 70-tallet husker den kalde krigen mellom Sovjetunionen og USA. Ei tid preget av opprustning med utplassering av kjernefysiske raketter. Også jeg gikk med buttons med «Nei til atomvåpen». Noen av oss fikk aldri komme in militæret fordi vi brukte briller.

De generasjonene som har vokst opp etter oppløsningen av Sovjetunionen 8. desember 1991, har ikke den erfaringen. De har tvert imot opplevd at Forsvaret er blitt bygd ned både i Norge og andre land.

Nå er det igjen tid for opprustning. Forsvaret trenger flere soldater og offiserer, og det investeres milliarder i nytt militært materiell.

I den ugraderte delen av rapporten fra Etterretningstjenesten er det noe som er mer skremmende enn såkalte «sammensatte hendelser» og mulig sabotasje: Russlands satsing på kjernevåpen

Kjernefysisk våpen i verdensrommet

Putin suspenderte Nye Start-avtalen i 2023, og om ett år avvikles denne avtalen om rustningskontroll mellom USA og Russland.

Ifølge E-tjenesten har Russland betydelig flere ikke-strategiske kjernevåpen enn de andre landene. De har flere titalls lagre for kjernevåpen over hele landet for både land-, sjø- og luftstyrker, samt luftvern og missilforsvar.

E-tjenesten vurderer at 2025 kan bli et avgjørende år for om Ukraina vil ha mulighet for å vinne fram i krigen mot Russland. Foto: Ukrainas forsvarsdepartement

Russland forbereder utplassering av et kjernefysisk stridshode i verdensrommet. Dette vil være et klart brudd på Romtraktaten (Outer Space Treaty), som forbyr utplassering av kjernevåpen i rommet. Både Kina og Russland utvikler antisatellittvåpen, og begge har tidligere vist at de kan skyte ned satellitter i rommet, får TU opplyst av kommunikasjonsenheten i E-tjenesten.

Russland skjøt i november i fjor et ballistisk mellomdistansemissil med navnet Oresjnik med 36 små, konvensjonelle stridshoder mot Ukraina. Det var visstnok første kjente bruk av et så avansert og dyrt missil som har rekkevidde til å nå mål i hele Europa.

Utvikler nye missiler

E-tjenesten lister opp fire andre missiler:

Sarmat: Interkontinentalt ballistisk missil som er viktig for å opprettholde kjernefysisk likevekt med USA. Flere tester har mislyktes. Senest i september 2024 da et missil eksploderte og ødela oppskytingssiloen.

Poseidon: Ubåtlevert interkontinental torpedo med kjernefysisk stridshode og svært lang rekkevidde. Dette har lang utviklingstid.

Burevestnik/Skyfall: Har vært under utvikling siden 2016 og er ennå langt fra ferdigstilt. Kjernereaktor som gir missilet fremdrift gjør at en kan nå mål over hele verden, med evne til å omgå luftvern.

Avangard: Hypersonisk glidefarkost(HGV) som kan gå øverst i atmosfæren og manøvreres med interkontinental rekkevidde. Er utplassert i Russland.

Trusselvurderinger fra etater som driver med etterretning er helt nødvendige. Spørsmålet er hvordan man skal forholde seg til dem når de blir stadig mer alvorlige og dramatiske i sitt innhold. Utsolgte vanntanker viser at mange nordmenn har oppfylt myndighetenes ønske om å etablere sitt eget private beredskapslager.

Men jeg vil tro at veldig mange også kan bli engstelige. Noen vil reagere med å isolere seg fra nyhetsstrømmen – for å skåne seg selv og barna fra alt det negative.

Trenger vi tre vurderinger?

Hedvig Moe var tidligere assisterende sjef i PST og er nå advokat i Thommessen. Foto: Roger Fosaas

I Dagsnytt 18 på onsdag kom Hedvig Moe, tidligere assisterende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, med et forslag om å slå sammen tre trusselvurderinger til en samlet vurdering. Og den burde inneholde mer konkrete råd om hvordan for eksempel selskaper i norsk næringsliv skal forholde seg til risiko for sabotasje, sikkerhetsbrudd eller informasjonstapping.

Noen tolket nok det som en «takk for sist» til PST-sjef Beate Gangås etter at Moe sluttet som nestsjef i PST fordi hun ikke klarte å samarbeide med Gangås. Både Gangås, Nils Andreas Stensønes i E-tjenesten og NSM-sjef Arne Christian Haugstøyl avviste forslaget. De mener hver av de tre etatene har ulike oppgaver og at det er en styrke at de kan opptre samlet med hver sine vurderinger.

Men debatten om form og innhold på trusselvurderingene bør hilses velkommen.