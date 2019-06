I helga kan du oppleve F-35 på to flyshow i Norge

For dem som bor på Fosen begynner F-35 å bli et kjent syn i lufta. Det er nå tolv F-35A på Ørland flystasjon.

Men andre flyinteresserte har kanskje ikke fått så mange anledninger til å se de nye norske jagerflyene på nært hold ennå.

Nå i helga byr det seg gode muligheter både på Vest- og Østlandet: Lørdag deltar to F-35A på Flydagen Sola, og søndag skal de fly oppvisning på Kjeller flydag.

F-35, Spitfire og WWII-lakkert F-16

En F-16 lakkert som en Spitfire som ble brukt av Norge da Luftforsvaret ble grunnlagt i 1944. Foto: 331 Skvadronen / Forsvaret

Dersom alt går etter planen, skal de to F-35-flyene gjennomføre en såkalt «heritage flight» sammen med en Spitfire på Sola. Med andre ord en formasjon som både peker framover og bakover mot Luftforsvarets spede barndom.

Flyet som F-35-ene får selskap av, er en Supermarine (type 361) Spitfire LF.XVIe tilhørende Biltema og som til daglig har sin base her.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Luftforsvaret som opplyser at deltakelsen med F-35 i helga er en del av deres feiring av at våpengrenen i år fyller 75 år.

Tidligere i år har de markert jubileet med å holde åpen base i Bodø 25. mai, og 21. september blir det anledning til å se F-35 over Oslo i forbindelse med Festningens dag på Akershus festning. Her var tre F-35 også i forbindelse med frigjøringsdagen 8. mai.

F-35A-oppvisning over Miami 25. mai. I år må man over Atlanteren for å se oppvisningen fra F-35A Demo Team. Foto: Staff Sgt. Jensen Stidham

Et annet ledd i feiringen, er at at det blir også mulig å se F-16-flyet med et lignende fargeskjema som Spitfire-jagerne som ble brukt av Norge under andre verdenskrig.

Bokstavkoden FN-K er den samme som Spitfire IX, PL258 som fenrik Carl Jacob Stousland buklandet på et jorde ved Tubbergen helt øst i Nederland 29. desember 1944. Dette er et fly vi heldigvis kommer til å se mer til framover, ettersom Norwegian Spitfire Foundation (NSF) er i ferd med å restaurere det og sette det i luftdyktig stand.

Sea Fury og Storch

Luftforsvaret tar forbehold om vær og andre eventualiteter som kan forhindre F-35 å møte opp, og er dessuten nøye med å understreke at det her er snakk om en demonstrasjon eller overflyging. Det er altså ikke snakk om et «flyshow-display» der flyene utfører de mest spektakulære manøvrene.

Hawker Sea Fury, et av de siste propellflyene i Royal Navy og blant de aller raskeste med stempelmotor, kommer til Sola og Kjeller i helga. Foto: George Romain/ Aerial Collective

Ønsker man å se mer om hva F-35 er god for i lufta, må man ta turen til USA der amerikanske F-35A Demo Team i hele år flyr et meget severdig show. Dessverre ser det ikke ut som at de drar til Paris air show i neste uke. Det var nettopp her på Le Bourget at den første offentlige akrooppvisninga med flyet gjennomført i 2017.

Det er selvsagt mange andre flygende godbiter å se både på Sola og Kjeller i helga. For eksempel deltar NSFs nyeste tilvekst i samlingen begge steder, en Hawker Sea Fury T.20. Det samme gjør Biltemas P-51D (Cavalier F-51D) Mustang. Fieseler Fi 156 Storch deltar også begge steder, men to forskjellige fly. Det er nemlig slik at to av de svært få flygedyktige eksemplarene av dette tyske krigsflyet er norskregistrerte.