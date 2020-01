I denne bilen får du ikke rekkeviddeangst

I år som i fjor gikk vi på Faraday Future ved et hotell like ved CES-messen i Las Vegas. Plutselig sto den der, og så kom det sannelig én til. I fjor oste det prototyp av den. I år var det en fullt utstyrt bil. En i luksusklassen.

Faraday Future har vært «kommende» i flere år, men nå ser det faktisk ut som om dette blir noe av. Selskapet har overtalt Carsten Breitfeldt, som for ikke lenge siden var sjef i Byton, til å lede selskapet. Med mange år i ledelsen i BMW kan han være riktig mann.

Vi traff Robert A. Kruse utenfor bilen og fikk en prat med ham. Kruse har lang fartstid fra amerikansk bilindustri med mange år bak seg i GM hvor han ledet utviklingen av Volt.

– De bilene dere ser her er så å si produksjonsklare. Vi starter produksjonen i Henford sør for San Francisco senere i år. Der har vi kapasitet til å produsere noen tusen i året, men vi kommer til å etablere produksjon i Kina for å øke kapasiteten.

Enormt batteri

Det er ingen tvil om at dette er en luksusbil. Den er veldig lang, og det gjør at de kan ha liggeseter i baksetet. Det virker nærmest som businessklasse. Men det gjør også at det bli plass til et enormt batteri. Den kan skilte med hele 130 kWh og burde slå det meste på markedet på rekkevidde.

Sov godt: Den lange batteripakken gjør at det er enorm plass i kupeen og det gir unike muligheter for passasjerene. Foto: Odd Richard Valmot

– Carsten og jeg kjørte fra Los Angeles til Las Vegas i går, og da hadde vi 111 miles igjen i rekkevidde. Utenfor Vegas kjørte vi forbi en svær Tesla ladestasjon hvor mange sto og ladet. Det slapp vi, humrer han.

Batteriet er bygget opp av 20700 celler, slik som de som sitter i Tesla Model 3. De er omhyllet av en ikke elektrisk ledende væske som holder riktig temperatur i batteriet hele tiden.

Rakett

Motormessig er det heller ingen ting å si på bilen. Den har tre permanentmagnetmotorer på 350 Hk hver. To bak og én foran. De 1050 hestene gir en akselerasjon på under 2,4 sekunder, og det burde holde for de fleste. Men kanskje passasjerene som sover i sengene bak våkner når man presser pedalen i bånn?

– Vi har utviklet vår egen doble inverter for å forsyne motorene med nok kraft når vi presser ytelsen, sier han.

Digital opplevelse

Om det er Byton som er inspirert av Faraday Future eller omvendt skal være usagt, men Kruse understreker at bilen skal være en fantastisk digital opplevelse. Det er hele 11 skjermer om bord inklusive en på 27 tommer i baksetet. Bilen kjenner igjen føreren med ansiktsgjenkjenning og stiller inn alle preferanser.

Kanskje ikke for alle

FF91, som er modellbetegnelsen, vil koste rundt 150 000 dollar. Det er helt oppe i luksussegmentet og det er også poenget med hele konstruksjonen. Dette skal være en ekstrem bil både i ytelse, rekkevidde og opplevelse. Vi tviler ikke på at mange nordmenn vil bla opp det som trengs. I hvert fall om den kommer før avgiftene øker.