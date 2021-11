Hyundais konsept viser deres neste elektriske SUV

Hyundai viser frem konseptbilen Seven, som etter alt å dømme er konseptutgaven av den kommende Ioniq 7, som skal lanseres i 2024. Anledningen er bilmessen i Los Angeles.

Koreanerne sier ikke all verden om spesifikasjoner, men til nå er det kjent at SUV-en skal være romslig, med plass til inntil sju seter. Den skal også ha firehjulstrekk, og batteri med 100 kilowattimer.

Det er vanskelig å gjette hvor nær Seven er Ioniq 7, men vi forventer å se omtrent samme karosserifasong. Dette fordi konseptforløperen til Ioniq 5 hadde ganske lik fasong som produksjonsbilen.

Det er lite som tyder på at interiøret i konseptbilen er veldig likt det vi får se i produksjonsvarianten. Foto: Hyundai

Det er imidlertid lite som tyder på at Ioniq 7 vil se ut som Seven på innsiden; Konseptet har en sofakrok i baksetet, bakhengslede dører og mangler B-stolpe mellom dørene. Glasstaket har skjerm integrert, som ikke virker helt åpenbart at kommer i en produksjonsmodell.

I tillegg har konseptet integrert UVC-lys som kan sterilisere innsiden av bilen når passasjerene har forlatt bilen. En interessant tanke i våre dager.

Hyundai Seven skal bli en stor SUV når den kommer i produksjonsutgave. Foto: hyundai

Enorm akselavstand

Ioniq 7 skal bygges på Hyundai-gruppens E-GMP-plattform, som brukes i nye elbiler fra Hyundai og Kia. Den åpner for lang akselavstand. Konseptbilen har en akselavstand på 3,2 meter, som er lengre enn en stor SUV som Audi Q7 eller BMW iX.

Bilen skal kunne lades fra 10 til 80 prosent på noe over 20 minutter. Rekkevidden skal være over 480 kilometer.

Før Ioniq 7 lanseres i 2024, kommer Hyundai til å vise frem elbilen Ioniq 6 neste år. Dette er en sedan basert på konseptet Prophecy. Den bygges på samme E-GMP-plattform, med 800 volts arkitektur.