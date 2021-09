Hybridhelikopter i lufta: Kan være redninga ved motorbortfall

Airbus Helicopters har nylig startet flytesting av et system de mener vil bane vei for hybrid framdrift i lette helikoptre.

I første omgang handler hybridiseringa om sikkerhet, mens det på litt lengre sikt også vil dreie seg om effektivisering og bedre løfteevne.

Elmotor i reserve

«Engine back-up system» (EBS) er navnet på systemet som Airbus har startet uttesting av i samarbeid med franske luftfartsmyndigheter (DGAC) og underleverandørene Thales og Adeneo.

Testplattformen er et énmotors helikopter av typen H130.

Her har Airbus koblet en elmotor som yter 100 kW til hovedgirboksen (MGB) og som er i stand til å levere kraft til rotorene i 30 sekunder dersom gassturbinen svikter.

Dette er ikke nødvendigvis nok til å rekke å sette helikopteret trygt ned på bakken med motorkraft, men det kan gi flygeren ekstra tid til å reagere og dermed kunne bidra til å entre autorotasjon tryggere og mer kontrollert.

Autorotasjon beskriver det at hovedrotoren roterer ved hjelp av luftstrømmen. Skulle motoren stoppe på et énmotors helikopter, er en umiddelbar start av autorotasjon nødvendig for å motvirke katastrofal reduksjon i rotorturtallet, og her kommer altså elmotoren inn som en potensiell ny sikkerhetsbarriere.

Testinga som pågår nå, simulerer motorbortfall i ulike faser av flygingen, herunder landing og avgang.

Mer nyttelast på sikt

H130 er en videreutvikling av AS350, som i dag heter H125, der den største forskjellen er innkapslet halerotor – det som på Airbus-språk går under navnet Fenestron.

Det er over to år siden prosjektet ble lansert, og den gang var målet å være i lufta første gang i 2020. Det er bortimot et års forsinket med andre ord.

Mens det som står i sentrum i første fase dreier seg om økte sikkerhetsmarginer for denne type helikoptre, er planen allerede lagt for fase to: Da skal de å øke ytelsen på hybridsystemet med større energilager og motoreffekt.

Foreløpig er den økte avgangsvekta (MTOW) elmotoren bidrar til kun nok til å kompensere for vekta av EBS-systemet. Men på sikt mener helikopterprodusenten at elektrifiseringa kan gi gevinst i økt nyttelastkapasitet.

Ifølge Airbus jobber de med å utvikle et parallellhybridsystem, der de kan veksle mellom motorene med mål om å redusere drivstofforbruket og støynivået.

EDAT-systemet på en Bell 429 Global Ranger. Foto: Bell

Elektriske halerotorer

Airbus er alene om å jobbe med elektrifisering/hybridisering av helikoptre. I fjor viste det seg at Bell i det stille hadde utviklet en ny elektrisk halerotor.

«Electrically Distributed Anti-Torque» (EDAT) heter systemet som den amerikanske helikopterprodusenten har tatt fram. Som navnet tilsier, er det her elektriske halerotorer som sørger for å nøytralisere vridningsmomentet.

Her er testplattformen en Bell 429 Global Ranger der alle mekaniske komponenter tilhørende en konvensjonell halerotor, som girbokser og drivakslinger, er fjernet og erstattet med fire elektriske motorer og vifter.