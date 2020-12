Hvordan kan nettet styres?

Det vi nå kaller Internett ble startet fra USA og finansiert av det militære. Mange amerikanske forskningsmiljøer var med på utviklingen som stort sett ble overlatt til de entusiastiske forskerne. Mange, inklusive FN, har prøvd å skape en slags overordnet styring uten å lykkes. I dag er internett et slags velfungerende anarki, selv om enkelte elementer ennå kontrolleres fra USA.

Kina er kanskje det stor unntaket. Fra de ble koblet til Internett i 1995 har de hatt stålkontroll med den digitale trafikken inn og ut av landet.

Det er flere land som tenker de samme tankene i dag. Ikke nødvendigvis for å kontrollere innbyggere, men for å sørge for sikkerhet. Det er litt som det vi opplever med koronaviruset; det handler om å balansere sikkerhet og kontroll med økt økonomisk vekst. De originale ideene rundt Internett handlet om frihet og åpenhet. Det er bra for de fleste, men også for alle de som vil drive med kriminell virksomhet.

I dag snakker vi med avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Håkon Bergsjø og forsker og høgskolelektor ved Institutt for forsvarsstudier i Forsvarets cyberprogram, Bjørn Svenungsen. De to jobber sammen i et NUPI-prosjekt om digitalisering og internasjonale konfliktlinjer.

