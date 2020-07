Hvordan har veitrafikken endret seg etter koronaen? 100.000 personbiler deler data for å gi svar

I en årrekke har danske VW-eiere hatt muligheten til å få installert konseptet «MinVolkswagen» i bilene gratis. Det gir blant annet eierne av biler fra 2008 og framover muligheter til å se detaljer om bilens plassering, tilstand og hvilke forskjellige kjøreturer den har vært på.

Konseptet er siden blitt utvidet til andre av VW-gruppens merker, som Audi, Skoda og Seat, og dermed har nesten 100.000 danske personbiler nå installert teknologien.

Bak konseptet ligger selskapet Connected Cars, et datterselskap av VW-importøren Semler, som tilbyr sine kunder en unik innsikt i de oppkoblede bilers gjøren og laden.

Data viser økende trafikk etter korona

Connected Cars har blant annet inngått en samarbeidsavtale med konsulentselskapet Cowi, som med data fra bilene kan tilby en rekke trafikkbaserte produkter til kundene.

Cowi mottar berikede GPS-data fra bilene, som ifølge Cowi gir ny innsikt i trafikkforholdene, både i sanntid og i en historisk sammenheng, forteller ingeniør og digital utviklingssjef i Cowi Jonas Olesen.

Med det datasettet som er tilgjengelig, har Olesen blant annet undersøkt hvordan veitrafikken har utviklet seg før og etter koronastengingen, ved å fokusere på hvor mange turer hver enkelt bil i datasettet har kjørt på hverdager.

Flere biler blir løpende installert med Connected Cars-teknologi, så Olesen har indeksert tallene. Og de forteller uten å tvil at danskene kjører flere turer i bilene nå enn før stengingen. Det er faktisk snakk om en økning på rundt 15 prosent.

– Som bilist og pendler hadde jeg en mistanke om at dette var tilfelle. Jeg må skynde meg å understreke at dette er en raskt opptelling, men når du sammenligner antall turer med antall tilkoblede biler over en lengre periode, tegnes det et tydelig bilde av at trafikken har økt, sier Olesen.

Hos Cowi har han og kollegene et dashbord der de hver dag kan se antall turer og hvor mange biler som har levert data. I gjennomsnitt er det omtrent 600.000 rapporterte turer per døgn.

Leverer til vegdirektoratet

Ifølge Cowi kan Connected Cars tilby en åpenhet i datautlevering som ingen andre har klart – og samtidig sørger Cowi for at datainnsamlingen tilfredsstiller kravene til GDPR.

– Connected Cars er ikke en datamegler, men en dedikert datainnsamler. Og noe av det vi har opplevd tidligere, er at andre leverandører av denne typen data (som Here, Inrix og TomTom, red.) Ikke nødvendigvis samler inn data selv. Og hvis man spør hvor dataene kommer fra, er det som å høre Rolls-Royce i gamle dager, når de ble spurt om hvor mye hestekrefter det var i en av selskapets biler: «Du trenger ikke å bekymre deg for det, på grunn av antall hestekrefter var tilstrekkelig». På samme måte har vi rett og slett ikke fått svar på om data kom fra biler eller lastebiler, eller hvor mange kjøretøy som leverte data, eller om noen kjøretøy leverte mer enn ett sett med data, sier Olesen.

Og det kan være greit i noen sammenhenger, understreker han, men siden Cowi har fått oppgaven med å gi sanntidsdata til det danske vegdirektoratet på trafikinfo.dk, er det viktig å kunne se forskjellen på kjøretøyer. Hvis du for eksempel vil måle hastigheter på motorveier, er det ikke ubetydelig at lastebiler ikke får kjøre over 90 km/t.

– Vi har derfor jaktet på en datakilde som hadde dokumentasjon på at data stammet fra personbiler, og hvis det var lastebiler, kunne du se det i datasettet. Vi kunne ikke finne det før avtalen med Connected Cars, som er veldig åpne med tanke på kvaliteten på dataene. Vi vil aldri få et Rolls-Royce-svar fra dem.

Fanger opp alle bilklasser

Men er de 100.000 bilene så representative?

Her er det ifølge Olesen viktig å sikre at data ikke bare kommer fra luksusbiler som Audi A6, fordi de neppe vil være representative.

Men med VW-gruppens biler viser det seg at kildematerialet er spredt ganske pent utover hele den danske bilparken, når man sammenligner de forskjellige bilklassene beregnet av Danmarks Statistik, og bilene som Cowi får data fra.

Avvikene kan blant annet skyldes at VW-gruppen selger mange biler i VW Golf og Skoda Octavia-klassen, mens en bil som Peugeot 206 selger bedre i sin klasse, så det er en liten forskjell.

– Det er noen avvik, men i det store og hele kan vi se at vi har tak i alle bilklasser – og vi kan ikke umiddelbart forestille oss at andre bilmerker blir kjørt spesielt annerledes, sier Olesen.

Hvor langt kjører egentlig en bilist?

Der dataene fra VW-biler også gir nye muligheter for for eksempel rådgivere og trafikkplanleggere, er i forhold til potensialet til elbiler og hybridbiler. Til nå har ikke Cowi og andre hatt særlig god oversikt over hvor langt folk kjører i Danmark, og hvilke kjøremønstre de faktisk har.

– Men nå kan vi for eksempel se at 30 prosent av alle biler i datasettet ikke kjører mer enn 150 kilometer om gangen uten tilstrekkelig tid til å lade mellom turene. Så det kunne kanskje vært en elbil med relativt kort rekkevidde.

Brukere av MinVolkswagen vil vite at det også fremgår av historikken i brukerens app når den har akselerert eller bremset kraftig. Connected Cars kan også dele denne kunnskapen i anonymisert form, slik at selskapets kunder kan finne ut nøyaktig hvor og når bilistene typisk bremser hardt.

– For oss i Cowi gir det noen muligheter og en sikkerhet i forhold til vår rådgivning, som vi ikke hadde før, sier Olesen.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk.