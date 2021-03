Hubble-teleskopet fanget overgangen fra sommer til høst på Saturn

Bildene fra det snart utdaterte Hubble-teleskopet viser små variasjoner i fargene på den enorme planeten over tre år. Fargeendringene viser overgangen fra sommer til høst på den nordlige halvkule.

– Vi fant en liten forandring i fra år til år i planetens farge, muligens på grunn av skyhøyde og vind. Det er ikke overraskende at endringene er små i og med at vi kun ser på en liten brøkdel av Saturns år, sier Amy Simon, planetforsker ved Nasas Goddard Space Flight Center, i en uttalelse til Nasa.

Saturns bruker 29 år på omløpet rundt sola, og hver sesong varer derfor i over syv år.

Ifølge Nasa ble planeten fem til ti prosent lysere rundt ekvator fra 2018 til 2020. Vindstyrken i 2018 var på omtrent 1600 kilometer i timen, og i 2020 ble hastigheten redusert til 1300 kilometer i timen, som var omtrent på samme nivå som romfartøyet Cassini målte på sitt oppdrag mellom 2004 og 2009.

Små fargeforandringer fra år til år viser overgangen fra sommer til høst på Saturn. Foto: NASA/ESA/STScI/A. Simon/R. Roth

Fanget sørlys

Variasjonen i vindstyrken kan skyldes at vindfenomenet var høyere i 2018 enn tidligere, men flere observasjoner må til for å si noe sikkert om det, heter det fra Nasa.

Solsystemets nest største planet består i hovedsak av hydrogen og helium, og forskerne er spesielt interessert i den fordi mange av planetene rundt andre stjerner også er gigantiske gassplaneter.

Hubble-teleskopet har også tatt oppsiktsvekkende bilder av Saturn tidligere. I løpet av tre dager i januar 2005 ble det tatt bilder av sørlys på planeten, et fenomen som oppsto etter kraftige solstormer som også ga utslag i form av nordlys i Sør-Norge.

Hubble-teleskopet tok bildene av Saturns sørlys i 2005. Foto: Nasa/Esa

Erstattes av nytt teleskop

Hubble-romteleskopet som har tatt Saturn-bildene, går i bane rundt jorda i omtrent 400 kilometers høyde. Det er Nasa og ESA som eier teleskopet, og driften av det står Goddard Space Flight Center i USA for.

Teleskopet ble sendt opp i 1990 og skulle i utgangspunktet fungere i 15 år. Over 30 år senere er det fortsatt i drift.

I løpet av oktober inneværende år skal det etter planen erstattes av det nye James Webb-romteleskopet.

James Webb-teleskopet skal avløse Hubble-teleskopet. Illustrasjon: Nasa

Skal se lenger enn Hubble

En viktig forskjell på de to er at det ikke skal utføres servicearbeid på James Webb-teleskopet. På Hubble-teleskopet er det utført kostbart servicearbeid etter at det ble skutt opp. James Webb-teleskopet skal også kunne se lenger ut i rommet enn Hubble, helt til de første galaksene som ble dannet.

Det neste steget i utforskingen av Saturns nabolag blir oppskytningen av Nasas Dragonfly-drone i 2026.

Drone til Saturns måne

Den er forventet å nå planetens største måne Titan i løpet av 2034, og skal blant annet undersøke om månens geologi kan gi grunnlag for mikrobielt liv. Under den islagte overflaten kan det være hav som kan gi grunnlag for liv.

Cassini-oppdraget mellom 2004 og 2017 gikk også ut på å utforske Titan.

Månen har en overflate som ligner jordas og er den eneste månen i vårt solsystem med en tykk atmosfære, noe som gir skyer og regn i form av flytende metan.