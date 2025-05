Historisk stor oljekonsesjon: – Vi skal lete, finne og utvinne mer

– Vi skal lete mer, finne mer og utvinne mer. Derfor er det viktig å sikre selskapene stabil tilgang på letearealer. Aldri før har det vært et større areal utlyst i en konsesjonsrunde. Det er bra for Norge og for Europa, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Konsesjonsrunden har søknadsfrist for oljeselskapene i september og tildeling av nye tillatelser skjer i januar neste år.

Tildelingene, som kalles TFO, dreier seg om de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

Utvidet i år

Årets arealer utgjør rundt 75 prosent av åpnet areal for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Årets runde er utvidet med 76 blokker i Barentshavet og Norskehavet.

– TFO-rundene er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. Videre leting og flere funn er avgjørende for å begrense fallet i produksjonen på kontinentalsokkelen etter 2030, sier Aasland.

– Utvidelsen i år gir selskapene tilgang til betydelig nytt areal i Barentshavet og vi legger på den måten enda bedre til rette for å få avklart ressursgrunnlaget i nord, sier han.

– Tar energisikkerheten på alvor

Administrerende direktør i Offshore Norge, Hildegunn T. Blindheim, mener utlysningen er gode nyheter.

– Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres fremover. For at nedgangen ikke skal bli for bratt er det behov for å lete etter olje og gass. Da er det viktig at attraktivt areal blir gjort tilgjengelig, slik det blir gjort i dag, sier hun.

Hun påpeker også at EU planlegger nå for at all russisk gassimport skal bli forbudt innen 2027.

– Med denne utlysningen viser regjeringen at de tar Europas energisikkerhet på alvor, sier Blindheim.

Utlysningen kommer dessuten bare dager etter at Høyre, Frp og Sp sammen dannet et flertall i Stortinget, for å tvinge regjeringen til å starte arbeidet med 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik sa da at han er positiv til nye leteområder, og at han er opptatt av å ha så mye tilgjengelig leteareal som mulig.

– Å få tilgang til nytt areal som ikke er åpnet før er et bra tiltak. Jeg kan si at når og hvis en ny runde kommer, så vil vi bruke masse ressurser for å jobbe frem de blokkene vi mener det er interesse for, understreker Hersvik.

– Mennesker, natur og klima er taperne

Frode Pleym, leder i Greenpeace, mener Arbeiderparti-regjeringen gir oljedirektørene akkurat det de vil ha.

– Mennesker, natur og klima er taperne. Ved å utvide leteområdet gjør regjeringen det mulig å dele ut oljelisenser i sårbare og verdifulle områder i Arktis, med lavere krav til konsekvensutredning og demokratisk kontroll, sier Pleym.

Utlysningen av nye oljeblokker vekker sterk kritikk også fra Naturvernforbundet. Organisasjonen mener det er en uansvarlig prioritering som setter klima, natur og framtidige generasjoner i fare.

– Til tross for den eskalerende klimakrisen og truede økosystemer fortsetter regjeringen å åpne store områder for oljeboring. Flere av disse ligger langt fra eksisterende infrastruktur, stikk i strid med Ap-landsmøtets lovnader. Regjeringens aggressive letepolitikk er som å spille russisk rulett med fremtiden vår, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Blir aldri det nye Nordsjøen

SVs Lars Haltbrekken mener regjeringens konsesjonsutvidelse er totalt uansvarlig.

– Terje Aasland truer i praksis med å legge ned framtidens arbeidsplasser langs kysten. Vi har for lengst funnet mer olje enn vi kan bruke hvis vi skal unngå rasering av klimaet. Vi kan ikke fortsette å lukke øynene for hvor ødeleggende disse tillatelsene er for verdens klima.

Partileder i MDG, Arild Hermstad, mener utlysningen er et forsøk på å åpne Barentshavet for «full fres» i olje- og gassproduksjonen.

– Dette er naivt, for Barentshavet kommer aldri til å bli det nye Nordsjøen. Verden trenger ikke mer klimafarlig energi fra Arktis, og det er en stor sikkerhetsrisiko om man skulle bygge ut fossile installasjoner på grensen mot Russland i nord, sier han i en kommentar til TU.