Det var til sjuende og sist Senterpartiets forslag om å be regjeringen starte arbeidet med en ny konsesjonsrunde nå, med sikte på å få den klar til tidlig neste år, som fikk knappest mulig flertall.

Høyre, Frp og uavhengig representant Christian Tybring-Gjedde stemte også for.

SV: Undergraver avtale

– Dette er å undergrave den avtalen vi har inngått med Senterpartiet i Stortinget. De bruker teknikaliteter for å presse gjennom en uforsvarlig olje- og gasspolitikk. Vi mener Senterpartiet burde holdt seg for god for dette, sa SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken da saken ble debattert i Stortinget.

SV har gjennom en avtale med Arbeiderpartiet og Senterpartiet stanset utlysningene av nye ordinære konsesjonsrunder på norsk sokkel i denne stortingsperioden.

Det er gjennom disse rundene at det deles ut lisenser til å lete etter olje og gass.

Bransjen positiv

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik sier han er positiv til at det nå blir nytt areal tilgjengelig, og at han er opptatt av å ha så mye tilgjengelig leteareal som mulig.

– Å få tilgang til nytt areal som ikke er åpnet før er et bra tiltak. Jeg kan si at når og hvis en ny runde kommer, så vil vi bruke masse ressurser for å jobbe frem de blokkene vi mener det er interesse for, understreker Hersvik.

Også Offshore Norge mener det er positive signaler at et flertall nå ber regjeringen legge til rette for 26. konsesjonsrunde.

– Fremover vil produksjonen fra norsk sokkel falle. Tilgang på attraktivt areal og videre leting er derfor viktig for å bremse den naturlige nedgangen i produksjon, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, til NTB.

Sp avviser avtalebrudd

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad avviser at de bryter avtalen med SV.

– Vi er bundet av en avtale ut perioden. Den går ut nå i høst, så vi bryter ingen avtale, men vi ønsker at det blir sånn at en ny runde blir utlyst i begynnelsen av 2026, sa hun i Stortinget tirsdag.

Høyre og Frp jubler også for vendingen Stortinget har tatt.

– Verden trenger mer energi med lavere utslipp, og Norge er en trygg leverandør for et Europa. Det skal vi fortsette å være, sier Høyres energipolitiske talsperson Bård Ludvig Thorheim.

Frps Marius Arion Nilsen utfordrer Arbeiderpartiet til å ta tilbake makten i petroleumspolitikken fra SV.

– Bransjen har lidd lenge nok under SVs regime, og det er på tide å få økt aktiviteten i bransjen med leting og utvikling framover! Sikker tilgang på energi er vår tids store utfordring, og dette er avgjørende for å lykkes med verdiskaping og utvikling, sier han.

