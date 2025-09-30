Statkraft selger fjernvarmevirksomheten for milliarder

Kjøperne er et konsortium eid av selskapene Patrizia SE og Nordic Infrastructure AG.

– Vi er fornøyde med at vi har inngått en avtale med selskaper som har erfaring og evne til å videreføre det gode arbeidet som er lagt ned av våre medarbeidere i Statkraft Varme, sier konserndirektør Henrik Sætness i en pressemelding.

Salget må godkjennes av norske konkurransemyndigheter og er ventet å være ferdig innen utgangen av 2025. Salget vil ifølge Statkraft frigjøre kapital til å prioritere vannkraft, vindkraft, solenergi og batterier.

Statkraft Varme har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982, og har 13 anlegg i Norge og Sverige som leverer rundt 1,2 terawattimer (TWh) energi årlig til mer enn 40.000 kunder.