Statkraft selger fjernvarmevirksomheten for milliarder

Statkraft selger fjernvarmevirksomheten sin for 3,6 milliarder kroner. Det vil frigjøre kapital til å prioritere andre teknologier, ifølge kraftgiganten.

Statkraft Varmes forbrenningsanlegg på Heimdal i Trondheim.
Statkraft Varmes forbrenningsanlegg på Heimdal i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad/NTB
NTB
30. sep. 2025 - 09:17

Kjøperne er et konsortium eid av selskapene Patrizia SE og Nordic Infrastructure AG.

– Vi er fornøyde med at vi har inngått en avtale med selskaper som har erfaring og evne til å videreføre det gode arbeidet som er lagt ned av våre medarbeidere i Statkraft Varme, sier konserndirektør Henrik Sætness i en pressemelding.

Salget må godkjennes av norske konkurransemyndigheter og er ventet å være ferdig innen utgangen av 2025. Salget vil ifølge Statkraft frigjøre kapital til å prioritere vannkraft, vindkraft, solenergi og batterier.

Statkraft Varme har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982, og har 13 anlegg i Norge og Sverige som leverer rundt 1,2 terawattimer (TWh) energi årlig til mer enn 40.000 kunder.

En tjeneste fra