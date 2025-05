Historien om Easee handlet ikke bare om teknologi

Jeg har jobbet i Easee og skrevet boken The Easy Way – Den fantastiske veksten og det dramatiske fallet til ladeselskapet Easee. Boken analyserer selskapets raske vekst og påfølgende krise. I denne kronikken deler jeg noen av erfaringene og refleksjonene mine – og hvorfor disse kan være relevante langt ut over Easee.



I mars 2023 fikk Easee salgsforbud. For noen kom det som et sjokk. Men kanskje var det et varslet fall – lenge før noen skjønte det.

Easee ble et norsk industrieventyr. På fem år vokste selskapet fra 3 til over 500 ansatte. Fra 0 til milliardomsetning i løpet av få år. I tillegg produserte de flere elbilladere enn mange andre konkurrenter. Ble hyllet for innovasjon. Vant priser. Fikk overskrifter. Men i kulissene manglet noe: Struktur. Dokumentasjon. Systemer som kunne holde tritt med veksten og ambisjonene.

Gjorde mye riktig

Easee var et selskap fullt av gode intensjoner. Men når du vokser raskere enn du bygger grunnmur, blir fallet brutalt, skriver Thomas Ramstad. Foto: Francis Paulin

Easee utfordret et etablert marked. De kombinerte design, funksjonalitet og teknologi i en bransje preget av grå bokser og trege innovasjonsprosesser. De bygget en merkevare og en kultur som fikk folk til å bry seg. Og kanskje var det nettopp derfor det gjorde så vondt da de feilet. For forventningene var høyere.

Da det svenske Elsäkerhetsverket (ESV) fattet vedtak om salgsforbud i 2023, utløste det ramaskrik. Teknologi mot byråkrati, innovasjon mot regelryttere. Men det handlet ikke bare om jordfeilvern og standarder. Det handlet om tillit. Og tillit kan ikke dokumenteres i etterkant. Den må bygges – lenge før du trenger den.

For når ESV ba om tester og dokumentasjon, fikk de ikke det de trengte. Det var ikke nødvendigvis løsningen som var farlig. Det var fraværet av etterprøvbarhet. Og fravær av åpen, tillitsfull dialog da det begynte å blåse.

Dokumentasjonskravene

Regelverket for elektriske produkter krever samsvar med standarder – og at dette dokumenteres grundig. Ikke bare med et CE-merke og noen fine ord, men med testrapporter, referanser, komponentbeskrivelser og en tydelig kobling mellom funksjon og krav. Dette er ikke papirarbeid. Det er produktet. Det er det som gir markedet og myndighetene trygghet – og det som gjør at innovasjon faktisk kan skalere.

Dette er den egentlige lærdommen for teknologer og gründere: Du kan ikke håpe at innovasjonen dekker over manglende etterlevelse. Du kan ikke vente med å bygge struktur til det passer. Og du kan ikke tro at myndighetsdialog er noe du gjør når du må.

Innovasjon er ikke fritak fra ansvar. Det er forpliktelse. Og jo større gjennomslag du får, desto viktigere blir dokumentasjonen. Jo mer oppmerksomhet du får, desto større er tillitskontoen du må forvalte. Og jo mer du lover markedet, desto høyere blir kravet til det du faktisk kan bevise.

Når kultur ikke møter kontroll

Easee var et selskap fullt av gode intensjoner. De ville endre en hel bransje. Hele verden, faktisk. De tenkte nytt og annerledes og satte ny fart på markedet. Men det er forskjell på fart og fremdrift. Og når du vokser raskere enn du bygger grunnmur, blir fallet brutalt.

Historien om Easee er full av læring. Den viser oss blant annet at dokumentasjon ikke er en valgfri tilleggsoppgave – det er selve produktet når du driver med fysisk teknologi. At tilsyn ikke er motstandere, men partnere i å bygge tillit. At struktur må bygges før du trenger den, ikke som brannslukking i etterkant. Og at kultur uten retning og rammer kan spise både strategi og fart til frokost. Å sikre at alt dette er på plass, er ikke en støttefunksjon – det er en lederoppgave.

Easee-saken handler til syvende og sist ikke om teknologi. Den handler om hvordan du leder når du har mer fart enn kontroll. Og om hva som skjer når du ikke tar samtalene i tide.

Det handler ikke om å unngå feil. Å feile er innovasjonens og vekstens forutsetning. Men du må se dem tidlig, snakke om dem – og gjøre noe med dem. Før du virkelig må.