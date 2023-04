Her testes elflyet som vurderes av SAS og Widerøe

Guilherme Albuquerque leder testfasilitetene, som består av et skjelett av flykroppen med vinger, flaps og haleparti, men med en tilnærmet fullt utrustet cockpit levert av Garmin. Flykapteinen i venstre sete har head up-display. Veldig mange av knappene i et konvensjonelt fly er erstattet av touch screens, men skulle skjermene gå i svart, kan flyet styres manuelt med instrumentboksen under hånda til Albuquerque. Foto: Sverre Chr. Jarild