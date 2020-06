Her skal de teste førerløse tog neste år

Den franske transportgiganten er verdensledende innen automatisk togdrift for T-bane, og allerede i 2018 testet de et selvgående godstog i Nederland. Alstom vil nå gjennomføre et testprosjekt der førerløse regionale tog kjører passasjerer i den tyske delstaten Niedersachsen.

Prosjektet vil starte i 2021, da som den første automatiserte testen med regionale persontog. Fram til neste år skal de valgte jernbanesporene og utstyret som kreves for autonomien evalueres. I testen inngår to Coradia Continental-tog som vil være utstyrt med et europeisk togkontrollsystem (ECTS) sammen med utstyr for autonom togdrift.

– Kunstig intelligens er viktig for at fremtidens lokale passasjertrafikk på bane skal bli mer effektiv, pålitelig og økonomisk. Det er på denne bakgrunn Region Braunschweig støtter dette innovative forskningsprosjektet og er glad for å gjøre sine «ENNO-tog» tilgjengelig, sier Fritz Rössig, leder for regionens transportavdeling og administrerende direktør for Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig, i en pressemelding.

Utstyret gjør det mulig å teste flere nivåer av autonomi. Dels kommer man til å evaluere GoA3, der togturen er fullstendig automatisert – og GoA4, der toget er ubemannet, men det er mulighet for fjernstyring. Med ombord har togene likevel en maskinist som kan trå til om alt går galt.

Ifølge Alstom vil de innsamlede resultatene være viktige for utviklingen av et lovlig rammeverk for drift av automatiserte tog. For det planlagte prosjektet har selskapet allerede mottatt en pris fra det tyske finansdepartementet. I tillegg til Braunschweig-regionen, blir prosjektet gjennomført i samarbeid med Berlins tekniske universitet (TU Berlin) og Tysklands senter for luft- og romfart (DLR).

– Å teste under reelle forhold er helt nødvendig for at vi skal utvikle praktiske AI-løsninger som optimaliserer jernbanesystemet, sier Jan Groos, leder for datainnkjøp og informasjonsinnsamling hos DLR, i pressemeldingen.

Denne artikkelen ble først publisert på Nyteknik.