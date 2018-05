Hemmelig odyssé sikret kjøpet av Andreas Mogensens romkapsel

Hvordan vil det føles å drønne ned gjennom Jordens atmosfære, sittende i en russisk Sojus-kapsel, bare være beskyttet av seks centimeter aluminium, og samtidig fungere som høyre hånd for Danmarks astronaut, Andreas Mogensen?

Det kan vi oppleve gjennom virtual reality (VR) på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør fra i dag og fram til slutten av november, i den nye utstillingen Rummet Tur-Retur.

Den danskutviklede VR-opplevelsen vil sikkert appellere til mange som ikke er veldig plaget av romsyke – det som på Jorden gjerne kalles sjøsyke – for man kan fort bli en smule svimmel av VR.

Men utstillingens virkelige trekkplaster er en vaskeekte, russisk Sojus-kapsel som har vært ute i rommet.

Sojus TMA-18M

Og det er ikke snakk om en hvilken som helst romkapsel, men ganske nøyaktig Sojus TMA-18M, som Andreas Mogensen 2. september 2015 reiste med til Den Internasjonale Romstasjonen, ISS.

I tillegg kom den tilbake til Jorden i mars 2016 med den nykårede verdensrekordholderen for flest dager i rommet, NASAs astronaut Scott Kelly og den russiske kosmonauten Mikhail Kornienko om bord. Begge hadde oppholdt seg ett år i rommet som ledd i et spesielt forsøk. Så det er en nesten sagnomsust gjenstand.

Foto: DTM

Nå står romkapselen altså i Helsingør, til og med utstyrt med Andreas Mogensens eget formstøpte sete og alt utstyr.

To års kjøpsforhandlinger

Med et glimt i øyet kan man si at den strabasiøse reisen på få timer gjennom atmosfæren ikke er noen ting i forhold til den odysséen som romkapselen har vært gjennom nede på Jorden; fra den landet på en øde slette i Kasakhstan til den havnet i Nordsjælland – med utsikter til raskt å oppnå status som et (inter)nasjonalt klenodium …

Det har tatt museets direktør, Jesper Buris Larsen, to år å få kontrakt på kjøpet av romkapselen; med et beløp som Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har betalt.

Det finnes bare to andre Sojus-kapsler i Europa, nemlig ved Den Europeiske Romorganisasjonen ESAs hovedkvarter i Holland, samt på Science Museum i London.

Og nå har den russiske romorganisasjonen i tillegg nettopp erklært at de ikke selger flere romkapsler.

– Så kapselen er unik, forteller Jesper Buris Larsen.

Kompliserte forhandlinger

I tillegg til å takke fondet for donasjonen, kan Jesper Buris Larsen og museet også takke Danmarks ambassadør i Russland, det danske romkontoret i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og ESA, for uten deres hjelp hadde ikke Helsingør blitt kapselens nye hjemsted.

I første omgang skulle man ha følere ute i forhold til russerne, og deretter forhandle gjennom de rette kanalene.

Jesper Buris Larsen var selv seks ganger i Russland for å ha møter med selgerne.

Det første møtet foregikk sammen med Andreas Mogensen, på et tidspunkt da kapselen forøvrig var tatt helt fra hverandre, fordi man som ren rutine gjennomgår alle Sojus-kapsler for eventuelle skader, slik at man kan rette eller forutse feil på nye kapsler. Selve kapsel-modellen har 40 år på baken, og blir fortløpende oppgradert.

Det har kort fortalt vært omfattende forhandlinger. Jesper Buris Larsen har en fortid som kommunikasjonssjef og marketingsjef i FLSmidth-konsernet, og har gjennom dette opparbeidet stor internasjonal forhandlingserfaring.

– Jeg har vært mange steder på kloden, og har stor erfaring fra utlandet. Men jeg må si at dette er noe av det mest kompliserte jeg har vært med på, sier han.

Hemmelig pris og hemmelig funnsted

Like før jul i fjor fikk museet dermed den beste julegave noensinne, for da kom det en melding fra Russland om at kjøpet var i boks. Og rett etter påske ankom den omkring 1700 kilo tunge kapselen med lastebil fra Russland.

Hvorfra i Russland er hemmelig. Danmark har taushetsplikt, siden det er mye hemmelighold omkring Russlands romprogram, som jo i dag har eneansvar for oppskytingen av astronauter til ISS.

Prisen er også hemmelig. Det har man avtalt med både fondet og russerne, men Jesper Buris Larsen løfter litt på sløret med denne antydningen:

– Kapselen koster millioner av kroner ...

Se romdrakt og lek astronaut selv

I dag er det altså lift-off når Andreas Mogensen, H.K.H. prins Joachim og kulturminister Mette Bock klipper snora til utstillingen Rummet Tur-Retur.

Besøkende kan i neste uke også rekke å se Andreas Mogensens romdrakt som han brukte i Sojus-kapselen. Den har Nasjonalmuseet vært så vennlig å låne ut.

Og forøvrig er utstillingen spekket med saker og ting som har tilknytning til rommet. For eksempel en modell av klimaobservatoriet Asim, som nettopp er montert utenpå ISS, og en primitiv modell av Ørsted-satellitten lagd i papp og festet sammen med limbånd hjemme på kjøkkenbordet til en forsker.

Utstillingen rommer også det vannrenseutstyret fra danske Aquaporin og Danish Aerospace Company som Andreas Mogensen gjorde forsøk med på ISS. Samt en prototyp av noen nye treningstights med sensorer, som det danske firma Ohmatex har utviklet til astronauter.

Gjestene på museet kan også leke astronauter med hvite astronaut-kostymer og tre forskjellige hjelmer. Og en monter tilfredsstiller ganske godt vår fascinasjon for science fiction med modeller av Millenium Falcon fra Star Wars og USS Enterprise fra Star Trek.

