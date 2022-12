– Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. At for mange jobber deltid er et stort problem i deler av arbeidslivet, og det rammer særlig kvinner. Derfor kommer heltidsnormen, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

Arbeidsgiver skal dokumentere behov for ansettelser i deltidsstillinger, og drøfte dette spørsmålet med tillitsvalgte. Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å håndheve at arbeidsgiver følger denne plikten.

– Fast heltidsjobb er det beste for den enkelte, men det er også et gode i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Høy velferd i framtiden er avhengig av at det finnes nok arbeidskraft. Da er det også nødvendig at flere arbeidstakere kan ha hele stillinger, sier statsråden.

Videre blir det innført to lovendringer som skal styrke fortrinnsretten til deltidsansatte. Etter arbeidsmiljøloven skal fortrinnsretten også gjelde før ny innleie i virksomheten, i tillegg til at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter og lignende.

Lovendringene trer i kraft fra nyttår. Da blir det også tydeligere krav til hva bedriftshelsetjenester skal hjelpe virksomhetene med. Dette vil Arbeidstilsynet følge opp med veiledning og tilsyn.