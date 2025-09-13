Abonner
Samferdsel

NRK: Over 200 tunneler innfrir ikke sikkerhetskrav

En rekke tunneler i landet oppfyller ikke krav til brannsikkerhet, ventilasjon og lys – men fylkene har ikke penger til å gjøre nødvendige utbedringer.

I 2019 tok et vogntog fyr i Gudvangatunnelen på E16. Ingen ble skadet, men det kostet 10 millioner kroner å reparere tunnelen, som er Norges tredje lengste veitunnel.
I 2019 tok et vogntog fyr i Gudvangatunnelen på E16. Ingen ble skadet, men det kostet 10 millioner kroner å reparere tunnelen, som er Norges tredje lengste veitunnel. Foto: Politiet/NTB
NTB
13. sep. 2025 - 11:18

Flere oppgraderinger av tunneler som ikke oppfyller sikkerhetskrav, har blitt stoppet av pengemangel, skriver NRK.

De har kartlagt minst 200 tunneler som ikke oppfyller sikkerhetskrav, blant annet 45 i Vestland og 27 i Nordland. Kostnadene for Vestland er beregnet til 5,2 milliarder kroner, mens Nordland anslår at utbedringene hadde kommet på 7 milliarder kroner for de 27 tunnelene.

– Kostnadene er formidable. Også vi har hatt tunneler der vi måttet avlyse utbedring fordi kostnadene er for høye, sier Odd Inge Bardal, direktør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, til NRK.

Statens vegvesen har de siste ti årene oppgradert 116 riksveitunneler til 17,5 milliarder kroner. Fortsatt gjenstår utbedring av 98 tunneler.

– Det er helt klart at Statens vegvesen undervurderte omfanget av arbeidet med oppgradering av tunneler, blant annet fordi mange av dem var i dårligere tilstand enn ventet, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Vegvesenet.

De siste fem årene har bussbransjen hatt en kostnadsvekst på 50 prosent.
Les også:

Bussbransjen: Kostnadene har eksplodert

Samferdsel
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Etterretningstjenesten
2. maskinist
Statens vegvesen
Kontrollingeniør
IKT Valdres IKS
Daglig leder
Multiconsult Norge AS
Seniorrådgiver prosjektledelse
Statsbygg
Driftsleder / driftsingeniør
Nammo Raufoss AS
Testingeniør måleteknikk
Miljødirektoratet
Senioringeniører / sjefingeniører - akvakultur og avløp
Kommunal- og distriktsdepartementet
Seniorrådgivere / rådgivere innen arealpolitikk og planlegging
Stortinget
Ingeniør / senioringeniør VVS
En tjeneste fra