NRK: Over 200 tunneler innfrir ikke sikkerhetskrav

Flere oppgraderinger av tunneler som ikke oppfyller sikkerhetskrav, har blitt stoppet av pengemangel, skriver NRK.

De har kartlagt minst 200 tunneler som ikke oppfyller sikkerhetskrav, blant annet 45 i Vestland og 27 i Nordland. Kostnadene for Vestland er beregnet til 5,2 milliarder kroner, mens Nordland anslår at utbedringene hadde kommet på 7 milliarder kroner for de 27 tunnelene.

– Kostnadene er formidable. Også vi har hatt tunneler der vi måttet avlyse utbedring fordi kostnadene er for høye, sier Odd Inge Bardal, direktør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, til NRK.

Statens vegvesen har de siste ti årene oppgradert 116 riksveitunneler til 17,5 milliarder kroner. Fortsatt gjenstår utbedring av 98 tunneler.

– Det er helt klart at Statens vegvesen undervurderte omfanget av arbeidet med oppgradering av tunneler, blant annet fordi mange av dem var i dårligere tilstand enn ventet, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Vegvesenet.