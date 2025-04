Han opplyste også at landene allerede har inngått en intensjonsavtale om sikkerhetssamarbeid, og at de nå ferdigstiller en avtale som vil sikre amerikanske krigsskip og hjelpefartøy prioritet og gratis passasje gjennom kanalen, melder Fox News.

Under sitt besøk i Panama onsdag advarte Hegseth mot Kinas økende tilstedeværelse i regionen.

– Utnyttet av Kina

– La det ikke være noen tvil: Beijing investerer og opererer her i regionen for å skaffe seg militære fordeler og urettmessig økonomisk gevinst, sa han til pressen.

– Kinas militære har for stor tilstedeværelse på den vestlige halvkule. De har militære installasjoner og bakkestasjoner som utvider rekkevidden deres ut i verdensrommet. De utnytter naturressurser og land for å fremme Kinas globale militære ambisjoner. Kinas fabrikkfiskeflåter stjeler mat fra våre nasjoner og vårt folk, la han til.

Den kinesiske ambassaden i Panama slår kraftig tilbake i en kommentar:

– USA har drevet en sensasjonspreget kampanje om en teoretisk kinesisk trussel i et forsøk på å undergrave kinesisk-panamansk samarbeid. Denne kampanjen er utelukkende motivert av USAs egne geopolitiske interesser, heter det i en uttalelse.

Myndighetene i Panama har så lagt ikke kommentert innholdet i avtalen.

Anerkjenner suverenitet

Panama sa tidligere onsdag at USA anerkjente landets suverenitet over Panamakanalen, til tross for hard retorikk fra Washington, da de to nasjonene kunngjorde avtaler om å styrke amerikansk militær trening i den mellomamerikanske nasjonen.

Under Hegseths besøk sendte USA og Panama ut en felles uttalelse om å styrke sikkerhetssamarbeidet. Men den engelskspråklige versjonen publisert av Pentagon inkluderte ikke en setning som var i den spanskspråklige versjonen publisert av Panama, som omtalte Panamas suverenitet over kanalen.

Setningen lød: «I tillegg anerkjente minister Hegseth Panamas lederskap og uavhendelige suverenitet over Panamakanalen og dens tilstøtende områder».