Havvind: Regjeringen åpner for nye områder

Olje- og energiminister Tina Bru (H) fortalte tirsdag om planene på Floating Wind-konferansen i Haugesund.

– Dette er egentlig den viktigste energi- og industriplanen som er blitt langt fram på mange, mange år. Den sier noe om hvordan vi skal produsere nok strøm til både å kutte utslippene, men også skape nye arbeidsplasser og legge til rette for mer industriutvikling, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til NRK.

De første tildelingene av areal skal skje tidlig neste år. Regjeringen åpnet i fjor to områder på norsk sokkel for havvind: Utsira nord og sørlige Nordsjø II. Her har det vært stor interesse.

Vil åpne opp flere områder

Ifølge Nettavisen vil myndighetene åpne flere områder for havvind-produksjon på norsk sokkel. I en konsekvensutredning skal NVE se etter flere områder som egner seg for vindkraftproduksjon til havs. Denne prosessen er ventet å ta opptil to år.

Bunnfast havvind må klare seg uten offentlig støtte, mens flytende havvind kan få støtte fra Enova. Aktørene må selv betale for strømnettet til havs, skriver NRK.

Fornøyd med planene

Direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass er fornøyd med regjeringens havvindplan.

– Regjeringen tar viktige steg for å få til en vellykket industriell satsing på havvind i Norge som vil sikre at teknologi og kompetanse som er bygget opp rundt olje- og gassnæringen kan videreutvikles og danne grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser etter hvert som petroleumsaktiviteten på norsk sokkel gradvis blir mindre, sier Hauglie til NTB.

Hun mener forslagene til regjeringen er et langt steg i riktig retning, og sier det er viktig at Stortinget nå følger opp.