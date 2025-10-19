Har vi beredskap når det haster å utbedre?

Ingeniørvåpenet og Forsvaret må på banen for å få fortgang i utbedringen av jernbanen og E6. De må også bygge og teste sin kunnskap om reparasjon av store skader på infrastruktur.

Som flittig bruker av Nordlandsbanen, E6 og kommunikasjon for øvrig i Nord-Norge, er man vant til mye vær, forsinkelser og nedprioriterte nasjonale prosjekter.

Dagens situasjon etter raset i Levanger er likevel eksepsjonelt urovekkende med tanke på nasjonal beredskap og sikkerhet. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det farlig å ikke vise handlekraft.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik får montørene et bevisst forhold til sikkerhet

Vil ta et år å reparere

Runar Andre Olsen, master i Kybernetikk og Robotikk fra NTNU. Foto: Privat

Raset har gått i et område med stor trafikk på både vei og jernbane . Nå tvinges all denne trafikken, både persontrafikk og gods fra seks ekstra godstog, ut på svært smale og dårlige lokalveier.

Dagens «E6» er énfelts veier med møtelommer som er midlertidig utvidet med grus i grøftekantene.

Omkjøringene på E6 kommer til å ende opp med utallige utforkjøringer gjennom vinteren hvis ikke veiene utbedres drastisk. Heldigvis er foreløpig omkjøringsvei planlagt åpnet i november, så det er lov å håpe at man unngår den verste holka.

Nordlandsbanen og Trønderbanen er beregnet åpnet tidligst neste sommer.

Sikkerhetspolitikk i praksis

Hva sier så denne tidslinjen om Norges beredskap og evne til å fungere i krise eller krig? Skal hele Norges beredskap ligge i å kjøre timelange omveier via Sverige? Er Natos materiell i Trøndelag kun tiltenkt Trondheim og sørover? Kan alt som må transporteres, gå på vei og sjø?

Selv om kvikkleire er et nokså særnorsk problem, er det en problemstilling vi er nødt til å forholde oss til og ha planer for. Plutselig kommer den dagen da vi ikke har et år på å finne ut av hvordan det skal gjenoppbygges.

Tenk hvor Ukraina hadde vært hvis enhver skade på vei eller bane skulle ha tatt et år å reparere.

En midlertidig omlegging, eventuelt permanent flytting, av trasé for jernbanen og E6 er en utmerket jobb for Ingeniørvåpenet. Den vil gi uvurderlig erfaring til Forsvaret og vise dem som ikke vil oss vel, at Norge er både kapabelt og villig til å bruke ressurser på å holde samfunnet i gang.

Lære av Finland?

Viser det seg at Forsvaret mangler kapasiteter, kunnskap eller ikke evner å dra inn ressurser fra etater eller næringsliv, er det nå vi må finne ut av det, ikke når katastrofen har skjedd.

Det pekes på at vi kan lære mye fra måten beredskap og næringsliv er koblet sammen på i Finland. Det lokale næringslivet i Trøndelag var svært raskt ute med løsninger, nå er det på tide å vise at offentlig/privat samarbeid kan fungere også når det haster.

Uansett burde Forsvaret ha en rolle i vår nasjonale beredskap, også i fredstid.