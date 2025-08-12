Abonner
Har kuttet kostnadene for dobbeltsporet med fire milliarder

Opprinnelig skulle nytt dobbeltspor mellom Seut og Råde koste 23 milliarder kroner. Nå er kostnadene redusert til 19 milliarder, i nytt estimat.

Prosjektet er en del av tilbudsutviklingen på strekningen Oslo–Fredrikstad.
Foto: Eirik Helland Urke
Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
12. aug. 2025 - 10:06
