Samferdsel
Har kuttet kostnadene for dobbeltsporet med fire milliarder
Opprinnelig skulle nytt dobbeltspor mellom Seut og Råde koste 23 milliarder kroner. Nå er kostnadene redusert til 19 milliarder, i nytt estimat.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
12. aug. 2025 - 10:06
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
En tjeneste fra