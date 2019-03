Har funnet olje i nærheten av Visund-feltet

Equinor har fullført en letebrønn om lag 2,5 kilometer øst for Visund A-plattformen i den nordlige delen av Nordsjøen, melder Oljedirektoratet.

Brønnn, som har fått navnet Telestor, traff på olje, og funnet er anslått å være i størrelsen 12,6 til 26,3 millioner fat utvinnbar olje.

Equinor og de andre rettighetshaverne, Petoro, ConocoPhillips og Repsol, vil vurdere å knytte funnet opp til den eksisterende infrastrukturen på Visund-feltet.

– Dette er fat med god lønnsomhet som hurtig kan kobles til eksisterende infrastruktur, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel Nick Ashton, i en pressemelding.

Løser utfordringer med høyt trykk: Equinor åpner nytt reservoar på Gullfaks

Nær infrastruktur

Oljedirektoratet beskriver oljefunnet som lite, men det kan likevel være lønnsomt å produsere fra plattformen som ligger bare noen få kilometer vekke.

– Vi er glade for å ha gjort et nytt funn på norsk sokkel der Equinor er operatør. Å lete nær eksisterende infrastruktur er en viktig del av vårt veikart for norsk sokkel, påpeker Ashton.

Visund-feltet ligger 155 kilometer vest for Florø i den nordlige delen av Nordsjøen, og 22 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet i Tampen-området.

Feltet er bygget ut med en flytende bore-, prosesserings- og boligplattform. Brønnene på feltet er knyttet til plattformen med fleksible stigerør. Produksjonen fra feltet startet i 1999.

Oljen går i rørledning til Gullfaks for lagring og eksport. Gasseksporten til kontinentet startet 7. oktober 2005.

Fra før er Visund Nord knyttet til plattformen, imens Visund Sør er knyttet til Gullfaks.

– Vi har en god utbygd infrastruktur for høy verdiskapning i Nordsjøen. Vi har satt oss et krevende mål om å opprettholde høy produksjon fra norsk sokkel de neste tiårene, og slike funn er viktige bidrag. Det vil være naturlig å knytte ressursene til Visund A-plattformen, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor, i meldingen.

Nok en skuffelse i Barentshavet for Equinor: Gjøkåsen-brønnen er tørr

Ser på videreutviklingen

Telesto ble påbegynt 9. februar. Geologiske data er samlet inn for videre analyse, og brønnen er plugget og forlatt.

Equinor vil nå, sammen med partnerne Petoro, ConocoPhillips og Repsol, undersøke hvordan funnet skal videreutvikles, opplyser oljeselskapet.

Brønnen ble boret fra Visund A-plattformen.