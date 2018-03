Håper denne plastbyggeklossen kan minske verdens plastproblem

I Danmark har industridesigneren Søren Berg sett sei lei på overfloden av plastavfall i verden. Nå håper han at hans nye byggekloss av gjenbruksplast skal bidra til at byggenæringen gjør verdens plastfotavtrykk mindre.

Ifølge en studie publisert i tidskriftet Science Advances har det blitt produsert 8,3 milliarder tonn plast siden 1950-tallet. Den enorme mengden av plast er blitt en stor miljøutfordring, men Berg mener at det er forretningsmuligheter å gripe når plastproblemet skal løses.

I den danske avisen Berlingske var han en av fjorårets vinnere i konkurransen Berlingske Business Boost, noe som satt fart på utviklingen av konseptet hans.

Hvordan virker plast: Plast som materiale har vært en velsignelse - men det har også skapt store problemer

Raskt og enkelt, som lego

De patenterte byggeklossene, som han har kalt Shelter Bricks, består i hovedsak av plastmaterialet polyetylen som vi blant annet finner i plastflasker.

– Særlig er high density polyetylen (PEHD) som brukes i mesteparten av konsumforbrukplasten, velegnet til konstruksjon, forklarer Berg.

En byggekloss er 50 centimeter lang, 30 centimeter bred og 30 centimeter dyp. Den kan fylles med det isolasjonsmateriale som er tilgjengelig, fortrinnsvis steinull, men også sand, jord eller papir kan benyttes. Berg ser for seg at hans byggeklosser kan erstatte containere og brakker på byggeplasser, benyttes i Forsvarets camper, eller settes opp når det er mangel på studentboliger.

– I løpet av noen få dager kan en 100 meter lang brakke med seksjoner settes opp. Det blir som et legohus, som man selv kan bygge opp og ned. Og man trenger ikke noen verktøy, klossene klikkes enkelt sammen, sier han.

Av sikkerhetsmessig årsaker kan brakkene bare ha én etasje, for byggeklossene tåler ikke større belastning.

Veier av plast: Bytter asfalt mot gjenbruksplast og får veier som holder 2-3 ganger så lenge

Fra "trash til treasure"

Bergs grunntanke er at dette konseptet kan videreføres til den tredje verden, slik at utviklingslandene kan utnytte plastavfall som en billig og tilgjengelig ressurs når de bygger hus.

– For utviklingsland kan plast gå fra å være "trash til treasure", og innbyggerne kan tjene penger på å samle opp alt plastavfallet som de omringer seg med, sier han.

Søren Berg er designeren bak byggeklossen Shelter Bricks, som består av gjenbruksplast. Han håper at klossene skal gjøre plastavfall til en ressurs. (Foto: Privat) Foto: Privat

Foreløpig har han laget noen en-til-en prototyper, og noen hus i mindre skala. En rekke tester skal utføres på Teknologisk Institut i Danmark, for å se hvordan husene oppfører seg i et utendørsmiljø. Han forteller at husene vil være simple og ha en levetid på cirka ti til 15 år før nedbrytningen av plasten gjør at byggeklossene må gjenvinnes og skiftes ut.

Etter planen skaI byggeklossene være tilgjengelig på markedet i 2019, men det gjenstår å få på plass investorer som kan gå inn og gi økonomisk støtte til produksjonen. Han har fått tilbud, men har ikke inngått noen avtaler.

– Jeg vil bruke litt tid på å finne den riktige investoren, sier han.

Les også: Fem maskiner som kan utfordre i dieseldominert bransje

.