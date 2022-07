Halvparten støtter kutt i elbilfordeler for biler over 500.000

Fem av ti mener staten bør redusere fordelene for elbiler som koster over 500.000 kroner. Det viser en meningsmåling gjort på oppdrag fra Fagforbundet.

Respondentene ble bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Staten bør redusere subsidiene for elbiler over 500.000 kroner».

Av de spurte svarer 49 prosent at de er helt eller litt enig i påstanden. 17 prosent svarer at de er svært uenig.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio, som har har intervjuet rett over 1000 personer over 15 år i Norge i løpet av to uker i juni i 2022.

Det finnes flere elbilfordeler, blant annet fritak for moms og avgift ved kjøp, billigere årsavgift, gratis eller billigere parkering og tilgang til å kjøre i kollektivfeltet. Det er ikke presisert i påstanden fra Sentio hvilke av disse fordelene som bør reduseres.

På spørsmål fra NTB svarer Fagforbundet at de tolker det som at påstanden gjelder momsfritak.

Elbilavgiften skal endres

– Vi i Fagforbundet er glad for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har vedtatt at elbilavgiften skal endres, slik at momsfritaket bare gjelder opp til 500.000 kroner. Denne målingen viser at regjeringen har støtte i folket for å øke avgiftene på dyre elbiler, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til NTB.

Regjeringen og SV ble i revidert statsbudsjett enige om at det fremdeles skal være momsfritak for elbiler, men kun for biler som koster under 500 000 kroner. Dersom du kjøper en elbil som koster mer enn det, må du fortsatt betale moms på alt over en halv million.

Momsfritaket blir låst fram til 2025.

– Det er ikke riktig at staten skal bruke milliardbeløp på å subsidiere dem som har råd til de aller dyreste bilene. Dersom vi skal lykkes med det grønne skiftet, må viktige klimatiltak være rettferdige. Det gjelder også elbilpolitikken, sier Nord.

Fremdeles fordeler

Forslag om å kutte i elbilfordelene har kommet fra flere hold de siste årene. Statens vegvesen mener blant annet at siden det er så mange elbiler nå, må flere av fordelene reduseres for å få folk til å heller velge kollektivtransport.

I første omgang ønsker Vegvesenet økte takster i bomringen, noe som allerede er innført i Oslo – selv om det fortsatt skal det være langt rimeligere å velge elbil foran diesel- og bensinbil. Det samme kan skje i flere andre byer.

Norsk Elbilforening kaller utspill om å kutte i fordelene en krigserklæring mot elbilsatsingen.

De får støtte av blant annet MDG og Venstre, som begge understreker at det ikke bare er rikfolk som kjøper elbiler til over 500.000 kroner.

Norge har satt som mål at hele nybilsalget skal være utslippsfrie biler i 2025. I første halvår i 2022 var 79,1 prosent av nybilene utslippsfrie.